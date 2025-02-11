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Путин попросил Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025
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14:28 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vrachi-1998629118.html
Путин попросил Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области
Путин попросил Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025
Путин попросил Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой обратил его внимание на необходимость увеличивать количество врачей в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:28:00+03:00
2025-02-11T14:28:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
калужская область
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой обратил его внимание на необходимость увеличивать количество врачей в регионе. Губернатор во вторник доложил президенту о социально-экономическом развитии области. "Думаю, вы знаете об этом, – количество врачей на определенное количество населения надо увеличивать", - сказал Путин. Шапша согласился с тем, что это - "важнейший вопрос". "Потому мы в двух наших университетах – и в Калужском государственном университете, и в Обнинском филиале Московского инженерно-физического университета – открыли две медицинские кафедры: ядерной медицины и общей медицины. И они теперь уже на регулярной основе готовят специалистов, которые идут работать в отрасли здравоохранения Калужской области", - рассказал он. "Очень хорошо", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20241111/medkadry-1983067131.html
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общество, здоровье - общество, россия, калужская область, владимир путин, владислав шапша
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Калужская область, Владимир Путин, Владислав Шапша
Путин попросил Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области

Путин на встрече с Шапшой призвал его увеличить число врачей в Калужской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой обратил его внимание на необходимость увеличивать количество врачей в регионе.
Губернатор во вторник доложил президенту о социально-экономическом развитии области.
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"Думаю, вы знаете об этом, – количество врачей на определенное количество населения надо увеличивать", - сказал Путин.
Шапша согласился с тем, что это - "важнейший вопрос".
"Потому мы в двух наших университетах – и в Калужском государственном университете, и в Обнинском филиале Московского инженерно-физического университета – открыли две медицинские кафедры: ядерной медицины и общей медицины. И они теперь уже на регулярной основе готовят специалистов, которые идут работать в отрасли здравоохранения Калужской области", - рассказал он.
"Очень хорошо", - отреагировал Путин.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКалужская областьВладимир ПутинВладислав Шапша
 
 
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