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Путин попросил Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области

Путин попросил Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области - РИА Новости, 11.02.2025

Путин попросил Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой обратил его внимание на необходимость увеличивать количество врачей в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:28:00+03:00

2025-02-11T14:28:00+03:00

2025-02-11T14:28:00+03:00

общество

здоровье - общество

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калужская область

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой обратил его внимание на необходимость увеличивать количество врачей в регионе. Губернатор во вторник доложил президенту о социально-экономическом развитии области. "Думаю, вы знаете об этом, – количество врачей на определенное количество населения надо увеличивать", - сказал Путин. Шапша согласился с тем, что это - "важнейший вопрос". "Потому мы в двух наших университетах – и в Калужском государственном университете, и в Обнинском филиале Московского инженерно-физического университета – открыли две медицинские кафедры: ядерной медицины и общей медицины. И они теперь уже на регулярной основе готовят специалистов, которые идут работать в отрасли здравоохранения Калужской области", - рассказал он. "Очень хорошо", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20241111/medkadry-1983067131.html

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калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, калужская область, владимир путин, владислав шапша