Путин попросил Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области
Путин на встрече с Шапшой призвал его увеличить число врачей в Калужской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Калужской области Владиславом Шапшой обратил его внимание на необходимость увеличивать количество врачей в регионе.
Губернатор во вторник доложил президенту о социально-экономическом развитии области.
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"Думаю, вы знаете об этом, – количество врачей на определенное количество населения надо увеличивать", - сказал Путин.
Шапша согласился с тем, что это - "важнейший вопрос".
"Потому мы в двух наших университетах – и в Калужском государственном университете, и в Обнинском филиале Московского инженерно-физического университета – открыли две медицинские кафедры: ядерной медицины и общей медицины. И они теперь уже на регулярной основе готовят специалистов, которые идут работать в отрасли здравоохранения Калужской области", - рассказал он.
"Очень хорошо", - отреагировал Путин.
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