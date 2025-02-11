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Володин призвал запросить списки тех, кого USAID финансировало в России

Володин призвал запросить списки тех, кого USAID финансировало в России - РИА Новости, 11.02.2025

Володин призвал запросить списки тех, кого USAID финансировало в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал запросить у Конгресса Соединенных Штатов Америки списки тех людей, которые финансировались агентством США по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:47:00+03:00

2025-02-11T13:47:00+03:00

2025-02-11T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал запросить у Конгресса Соединенных Штатов Америки списки тех людей, которые финансировались агентством США по международному развитию (USAID) в России. "Они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать, там за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные. В надежде, что там опять им что-то подадут. Никто не подаст, разобрались с этим. Там враги были, будет Конгресс (США – ред.) рассматривать, а нам надо запросить списки у Конгресса. Кого финансировали в России? Если они признали вражеской эту организацию, пускай дадут нам списки... Нам Конгресс пришлет списки, мы отдадим их в ФСБ", - сказал он в ходе пленарного заседания ГД. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом, исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

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