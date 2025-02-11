В Ростове-на-Дону пятерых украинских военных осудили за терроризм
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам до шести лет пять украинских военных
Молоточек судьи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам до шести лет лишения свободы пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Назначить Макаренко - пять лет восемь месяцев лишения свободы, Рейваху - шесть лет, Пузанову - пять лет восемь месяцев, Безлепкину - пять лет десять месяцев, Петруку - шесть лет", - сказал судья.
Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что с февраля по март 2022 года в составе 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" ВСУ из села Степное Волновахского района и Волновахи вели огонь в направлении позиций народной милиции ДНР, а также обстреливали мирное население.
По данным суда, обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боестолкновений в Волновахе. Согласно обвинительному заключению, они принимали непосредственное участие в активных боевых действиях "с применением огнестрельного оружия, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских систем, минометов и иных боеприпасов неизбирательного действия".
Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона "Донбасс" на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако "о существовании этого террористического сообщества [в российские органы] не сообщил", говорится в материалах дела.
Аналогичная история у Безлепкина: после ухода из батальона он жил в селе Старченково, а 7 апреля 2022 года был задержан в ходе фильтрационных мероприятий.
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