https://ria.ru/20250211/voennye-1998569363.html

В Ростове-на-Дону пятерых украинских военных осудили за терроризм

В Ростове-на-Дону пятерых украинских военных осудили за терроризм - РИА Новости, 11.02.2025

В Ростове-на-Дону пятерых украинских военных осудили за терроризм

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам до шести лет лишения свободы пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в... РИА Новости, 11.02.2025

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2025-02-11T11:13:00+03:00

волноваха

донецкая народная республика

ростов-на-дону

вооруженные силы украины

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам до шести лет лишения свободы пятерых украинских военных, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. На скамье подсудимых - граждане Украины Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрук, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах, они обвиняются по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Дело слушалось в суде с июня 2023 года. "Назначить Макаренко - пять лет восемь месяцев лишения свободы, Рейваху - шесть лет, Пузанову - пять лет восемь месяцев, Безлепкину - пять лет десять месяцев, Петруку - шесть лет", - сказал судья. Макаренко, Петрук и Рейвах обвиняются в том, что с февраля по март 2022 года в составе 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" ВСУ из села Степное Волновахского района и Волновахи вели огонь в направлении позиций народной милиции ДНР, а также обстреливали мирное население. По данным суда, обвиняемые были задержаны в первой половине марта 2022 года в ходе боестолкновений в Волновахе. Согласно обвинительному заключению, они принимали непосредственное участие в активных боевых действиях "с применением огнестрельного оружия, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских систем, минометов и иных боеприпасов неизбирательного действия". Пузанов был задержан 19 марта 2022 года у себя дома в поселке городского типа Мангуш. С сентября 2014 по апрель 2016 года участвовал в боевых действиях в составе батальона "Донбасс" на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года Пузанов добровольно вышел из батальона, однако "о существовании этого террористического сообщества [в российские органы] не сообщил", говорится в материалах дела. Аналогичная история у Безлепкина: после ухода из батальона он жил в селе Старченково, а 7 апреля 2022 года был задержан в ходе фильтрационных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/sud-1979360152.html

https://ria.ru/20241226/sledstvie-1991395163.html

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волноваха, донецкая народная республика, ростов-на-дону, вооруженные силы украины, происшествия