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Во Внуково приземлился самолет, который связывают со спецпосланником Трампа

Во Внуково приземлился самолет, который связывают со спецпосланником Трампа - РИА Новости, 11.02.2025

Во Внуково приземлился самолет, который связывают со спецпосланником Трампа

Самолет Gulfstream G650ER, который в соцсетях связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился во... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:44:00+03:00

2025-02-11T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самолет Gulfstream G650ER, который в соцсетях связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, приземлился во вторник в московском Внуково, следует из данных сервиса Flightradar. Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, однако по карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Вашингтона, а около 10.17 мск он находится у аэропорта Внуково. Пользователи в соцсети X предполагают, что самолет может принадлежать Уиткоффу. А в начале декабря после встречи Трампа с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном пользователи X сообщали, что такой самолет вылетал из Парижа во Флориду. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Уиткоффа, которого называют внештатным советником Трампа, никаких контактов не планируется. Ранее журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу ошибочно опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том, что Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами. Позднее Реншоу удалил свою публикацию, объяснив это ошибкой.

https://ria.ru/20241205/ssha-1987430290.html

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в мире, технологии, сша, россия, ближний восток, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон