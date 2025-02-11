https://ria.ru/20250211/vilfand-1998526854.html

Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу

Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу - РИА Новости, 11.02.2025

Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу

Температура воздуха в центре европейской России в субботу опустится ниже климатической нормы впервые в 2025 году, похолодает до минус 13 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:52:00+03:00

2025-02-11T05:52:00+03:00

2025-02-11T10:33:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Температура воздуха в центре европейской России в субботу опустится ниже климатической нормы впервые в 2025 году, похолодает до минус 13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России <…> уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура будет минус восемь — минус 13 градусов. Дневные температуры: минус шесть — минус 11", — сказал Вильфанд. Он подчеркнул, что с 15 февраля температура в центре европейской России будет ниже нормы впервые в 2025 году. "Немного, на один градус, но все-таки ниже", — уточнил синоптик.

https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр