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Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу - РИА Новости, 11.02.2025
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05:52 11.02.2025 (обновлено: 10:33 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/vilfand-1998526854.html
Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу
Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу - РИА Новости, 11.02.2025
Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу
Температура воздуха в центре европейской России в субботу опустится ниже климатической нормы впервые в 2025 году, похолодает до минус 13 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:52:00+03:00
2025-02-11T10:33:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Температура воздуха в центре европейской России в субботу опустится ниже климатической нормы впервые в 2025 году, похолодает до минус 13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России &lt;…&gt; уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура будет минус восемь — минус 13 градусов. Дневные температуры: минус шесть — минус 11", — сказал Вильфанд. Он подчеркнул, что с 15 февраля температура в центре европейской России будет ниже нормы впервые в 2025 году. "Немного, на один градус, но все-таки ниже", — уточнил синоптик.
https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил о похолодании в центре России в субботу

Вильфанд: температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Температура воздуха в центре европейской России в субботу опустится ниже климатической нормы впервые в 2025 году, похолодает до минус 13 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России <…> уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура будет минус восемь — минус 13 градусов. Дневные температуры: минус шесть — минус 11", — сказал Вильфанд.
Он подчеркнул, что с 15 февраля температура в центре европейской России будет ниже нормы впервые в 2025 году.
"Немного, на один градус, но все-таки ниже", — уточнил синоптик.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких
3 февраля, 03:56
 
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