https://ria.ru/20250211/vengrija-1998692849.html

Венгрия отправит миллион евро на поддержку армии Ливана вместо Киева

Венгрия отправит миллион евро на поддержку армии Ливана вместо Киева - РИА Новости, 11.02.2025

Венгрия отправит миллион евро на поддержку армии Ливана вместо Киева

Венгрия отправит миллион евро из своей части Европейского фонда мира на поддержку армии Ливана вместо того, чтобы тратить эти деньги на закупку вооружения для... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:48:00+03:00

2025-02-11T17:48:00+03:00

2025-02-11T17:48:00+03:00

в мире

ливан

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петер сийярто

жозеп боррель

кайя каллас

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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Венгрия отправит миллион евро из своей части Европейского фонда мира на поддержку армии Ливана вместо того, чтобы тратить эти деньги на закупку вооружения для Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия планирует направить свою часть в 14 миллионов евро из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо того, чтобы оплачивать поставки оружия Украине. "Мы выделили 400 миллионов форинтов (1 миллион евро - ред.) на поддержку армии Ливана, чтобы она как официальная государственная регулярная армия могла взять на себя гарантии безопасности Ливана... Эти деньги попадут в Ливан из Европейского фонда мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие Украине, так что можем направлять нашу часть денег на другое, поэтому мы предложили их Ливану для усиления ливанской армии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.В ноябре бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает, что следующий глава евродипломатии Кая Каллас сможет решить вопрос с разблокированием 6,6 миллиарда евро финансирования военных поставок Украине из средств Европейского фонда мира. В июне Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм. Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250202/orban-1996904759.html

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ливан

украина

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в мире, ливан, украина, венгрия, петер сийярто, жозеп боррель, кайя каллас, евросоюз