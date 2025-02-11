Венгрия отправит миллион евро на поддержку армии Ливана вместо Киева
Глава МИД Сийярто: Венгрия отправит миллион евро на поддержку армии Ливана
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Венгрия отправит миллион евро из своей части Европейского фонда мира на поддержку армии Ливана вместо того, чтобы тратить эти деньги на закупку вооружения для Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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"Мы выделили 400 миллионов форинтов (1 миллион евро - ред.) на поддержку армии Ливана, чтобы она как официальная государственная регулярная армия могла взять на себя гарантии безопасности Ливана... Эти деньги попадут в Ливан из Европейского фонда мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие Украине, так что можем направлять нашу часть денег на другое, поэтому мы предложили их Ливану для усиления ливанской армии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
В ноябре бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает, что следующий глава евродипломатии Кая Каллас сможет решить вопрос с разблокированием 6,6 миллиарда евро финансирования военных поставок Украине из средств Европейского фонда мира. В июне Сийярто заявлял, что Венгрия не одобрит выделение более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на оружие Украине, пока там не прекратят дискриминацию венгерских фирм.
Внебюджетный "Европейский фонд мира" (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года. Целью было заявлено повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
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