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В Венгрии оценили потенциальный ущерб от продления антироссийских санкций - РИА Новости, 11.02.2025
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08:33 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vengrija-1998535066.html
В Венгрии оценили потенциальный ущерб от продления антироссийских санкций
В Венгрии оценили потенциальный ущерб от продления антироссийских санкций - РИА Новости, 11.02.2025
В Венгрии оценили потенциальный ущерб от продления антироссийских санкций
Венгрия потеряет порядка 3-4 миллиардов евро из-за продления антироссийских санкций со стороны ЕС еще на полгода, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:33:00+03:00
2025-02-11T08:33:00+03:00
экономика
венгрия
россия
петер сийярто
евросоюз
санкции в отношении россии
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ООН, 11 фев - РИА Новости. Венгрия потеряет порядка 3-4 миллиардов евро из-за продления антироссийских санкций со стороны ЕС еще на полгода, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Евросоюз в конце января согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия. "За последние три года санкции нанесли венгерской экономике ущерб в размере 19 миллиардов евро, а это означает, что дальнейшее продление на полгода приведет к еще 3-4 миллиардам евро убытков", - сказал венгерский министр.
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экономика, венгрия, россия, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Венгрии оценили потенциальный ущерб от продления антироссийских санкций

Сийярто оценил ущерб от продления антироссийских санкций на полгода

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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ООН, 11 фев - РИА Новости. Венгрия потеряет порядка 3-4 миллиардов евро из-за продления антироссийских санкций со стороны ЕС еще на полгода, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Евросоюз в конце января согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия.
"За последние три года санкции нанесли венгерской экономике ущерб в размере 19 миллиардов евро, а это означает, что дальнейшее продление на полгода приведет к еще 3-4 миллиардам евро убытков", - сказал венгерский министр.
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ЭкономикаВенгрияРоссияПетер СийяртоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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