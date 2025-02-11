https://ria.ru/20250211/vengrija-1998535066.html

В Венгрии оценили потенциальный ущерб от продления антироссийских санкций

В Венгрии оценили потенциальный ущерб от продления антироссийских санкций - РИА Новости, 11.02.2025

В Венгрии оценили потенциальный ущерб от продления антироссийских санкций

Венгрия потеряет порядка 3-4 миллиардов евро из-за продления антироссийских санкций со стороны ЕС еще на полгода, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:33:00+03:00

2025-02-11T08:33:00+03:00

2025-02-11T08:33:00+03:00

экономика

венгрия

россия

петер сийярто

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

ООН, 11 фев - РИА Новости. Венгрия потеряет порядка 3-4 миллиардов евро из-за продления антироссийских санкций со стороны ЕС еще на полгода, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Евросоюз в конце января согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее впервые угрожала заблокировать Венгрия. "За последние три года санкции нанесли венгерской экономике ущерб в размере 19 миллиардов евро, а это означает, что дальнейшее продление на полгода приведет к еще 3-4 миллиардам евро убытков", - сказал венгерский министр.

https://ria.ru/20250208/kandidat-1998110478.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, венгрия, россия, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии