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Вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную пенсию, сообщили в МО

Вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную пенсию, сообщили в МО - РИА Новости, 11.02.2025

Вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную пенсию, сообщили в МО

Вдовы военных пенсионеров будут получать проиндексированную на 9,5% пенсию, сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:12:00+03:00

2025-02-11T13:12:00+03:00

2025-02-11T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вдовы военных пенсионеров будут получать проиндексированную на 9,5% пенсию, сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева. "Вдовы также будут получать пенсию, которая проиндексирована, поэтому повышенную пенсию", - сказала замминистра в ходе пленарного заседания Госдумы. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%. Госдума во вторник приняла закон. Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, на реализацию закона потребуется выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 56,6 миллиарда рублей.

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общество, здоровье - общество, россия, госдума рф, армия