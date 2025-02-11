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Вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную пенсию, сообщили в МО - РИА Новости, 11.02.2025
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13:12 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vdova-1998603327.html
Вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную пенсию, сообщили в МО
Вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную пенсию, сообщили в МО - РИА Новости, 11.02.2025
Вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную пенсию, сообщили в МО
Вдовы военных пенсионеров будут получать проиндексированную на 9,5% пенсию, сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:12:00+03:00
2025-02-11T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вдовы военных пенсионеров будут получать проиндексированную на 9,5% пенсию, сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева. "Вдовы также будут получать пенсию, которая проиндексирована, поэтому повышенную пенсию", - сказала замминистра в ходе пленарного заседания Госдумы. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%. Госдума во вторник приняла закон. Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, на реализацию закона потребуется выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 56,6 миллиарда рублей.
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Вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную пенсию, сообщили в МО

Цивилева: вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную на 9,5% пенсию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда Защитники Отечества Анной Цивилевой - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вдовы военных пенсионеров будут получать проиндексированную на 9,5% пенсию, сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
"Вдовы также будут получать пенсию, которая проиндексирована, поэтому повышенную пенсию", - сказала замминистра в ходе пленарного заседания Госдумы.
Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%. Госдума во вторник приняла закон.
Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, на реализацию закона потребуется выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 56,6 миллиарда рублей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Госдуму внесли проект об увеличении военных пенсий
8 февраля, 16:54
 
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