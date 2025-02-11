Вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную пенсию, сообщили в МО
Цивилева: вдовы военных пенсионеров получат проиндексированную на 9,5% пенсию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вдовы военных пенсионеров будут получать проиндексированную на 9,5% пенсию, сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
"Вдовы также будут получать пенсию, которая проиндексирована, поэтому повышенную пенсию", - сказала замминистра в ходе пленарного заседания Госдумы.
Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. В соответствии с документом, с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%. Госдума во вторник приняла закон.
Изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей" подготовлен в целях совершенствования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, говорится в пояснительной записке.
В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, на реализацию закона потребуется выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 56,6 миллиарда рублей.
В Госдуму внесли проект об увеличении военных пенсий
8 февраля, 16:54