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Актриса Васильева отреагировала на сообщения в Сети о ее болезни - РИА Новости, 11.02.2025
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Культура
 
10:26 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vasileva-1998556341.html
Актриса Васильева отреагировала на сообщения в Сети о ее болезни
Актриса Васильева отреагировала на сообщения в Сети о ее болезни - РИА Новости, 11.02.2025
Актриса Васильева отреагировала на сообщения в Сети о ее болезни
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева заявила РИА Новости, что с ней все в порядке вопреки опубликованным в Сети сообщениям об обратном. РИА Новости, 11.02.2025
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева заявила РИА Новости, что с ней все в порядке вопреки опубликованным в Сети сообщениям об обратном. Ранее в телеграм-канале Shot появилась информация о том, что актрисе понадобилась экстренная медицинская помощь из-за обострения панкреатита. "Понапишут в интернете, но я же бессильна против интернета!.. Со мной всё в порядке", - сказала Васильева. Актриса родилась 15 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончила Всесоюзный (ныне Всероссийский) государственный институт кинематографии. В 1970-1974 годах — актриса театра "Современник", а в 1974-1987 года служила во МХАТе. Известность ей принесли роли в кино, в таких фильмах как "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Бумбараш" и других.
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москва, екатерина васильева (актриса), новости культуры, здоровье - общество
Культура, Москва, Екатерина Васильева (актриса), Новости культуры, Здоровье - Общество
Актриса Васильева отреагировала на сообщения в Сети о ее болезни

Екатерина Васильева опровергла сообщения в Сети, что ей потребовалась медпомощь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Васильева
Актриса Екатерина Васильева - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Актриса Екатерина Васильева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева заявила РИА Новости, что с ней все в порядке вопреки опубликованным в Сети сообщениям об обратном.
Ранее в телеграм-канале Shot появилась информация о том, что актрисе понадобилась экстренная медицинская помощь из-за обострения панкреатита.
«
"Понапишут в интернете, но я же бессильна против интернета!.. Со мной всё в порядке", - сказала Васильева.
Актриса родилась 15 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончила Всесоюзный (ныне Всероссийский) государственный институт кинематографии. В 1970-1974 годах — актриса театра "Современник", а в 1974-1987 года служила во МХАТе. Известность ей принесли роли в кино, в таких фильмах как "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Бумбараш" и других.
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КультураМоскваЕкатерина Васильева (актриса)Новости культурыЗдоровье - Общество
 
 
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