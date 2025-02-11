https://ria.ru/20250211/vasileva-1998556341.html

Актриса Васильева отреагировала на сообщения в Сети о ее болезни

Актриса Васильева отреагировала на сообщения в Сети о ее болезни - РИА Новости, 11.02.2025

Актриса Васильева отреагировала на сообщения в Сети о ее болезни

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева заявила РИА Новости, что с ней все в порядке вопреки опубликованным в Сети сообщениям об обратном. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:26:00+03:00

2025-02-11T10:26:00+03:00

2025-02-11T10:26:00+03:00

культура

москва

екатерина васильева (актриса)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева заявила РИА Новости, что с ней все в порядке вопреки опубликованным в Сети сообщениям об обратном. Ранее в телеграм-канале Shot появилась информация о том, что актрисе понадобилась экстренная медицинская помощь из-за обострения панкреатита. "Понапишут в интернете, но я же бессильна против интернета!.. Со мной всё в порядке", - сказала Васильева. Актриса родилась 15 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончила Всесоюзный (ныне Всероссийский) государственный институт кинематографии. В 1970-1974 годах — актриса театра "Современник", а в 1974-1987 года служила во МХАТе. Известность ей принесли роли в кино, в таких фильмах как "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Бумбараш" и других.

https://ria.ru/20250110/artist-1993120514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, екатерина васильева (актриса), новости культуры, здоровье - общество