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"Портал в ад": в ФРГ предупредили об опасном решении кандидата в канцлеры - РИА Новости, 11.02.2025
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17:24 11.02.2025 (обновлено: 17:25 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/vagenknekht-1998684893.html
"Портал в ад": в ФРГ предупредили об опасном решении кандидата в канцлеры
"Портал в ад": в ФРГ предупредили об опасном решении кандидата в канцлеры - РИА Новости, 11.02.2025
"Портал в ад": в ФРГ предупредили об опасном решении кандидата в канцлеры
Решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus "откроет портал в ад", если кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:24:00+03:00
2025-02-11T17:25:00+03:00
в мире
украина
германия
фридрих мерц
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus "откроет портал в ад", если кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц примет его в случае прихода к власти, заявила председатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт. Действующий канцлер Олаф Шольц в середине декабря 2024 года обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Претендующий на пост канцлера Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. "Вполне возможно, что господин Мерц на посту канцлера откроет портал в ад… Но этот ад - не приход к власти нового Гитлера, чего, к счастью, действительно не намечается. Этот ад – война. И этот ад наступит, если, по воле господина Мерца, господина Хабека (вице-канцлер ФРГ – ред.) и господина Линднера (глава Свободной демократической партии Германии – ред.) немецкие солдаты будут участвовать в программировании крылатых ракет, которые украинцы могут направлять вглубь российской территории", - заявила Вагенкнехт в ходе дебатов в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997653987.html
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в мире, украина, германия, фридрих мерц, сара вагенкнехт
В мире, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт
"Портал в ад": в ФРГ предупредили об опасном решении кандидата в канцлеры

Вагенкнехт: Мерц откроет портал в ад, решив поставить Taurus Украине

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus "откроет портал в ад", если кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц примет его в случае прихода к власти, заявила председатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.
Действующий канцлер Олаф Шольц в середине декабря 2024 года обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Претендующий на пост канцлера Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Меркель выступила с дерзким заявлением о России
6 февраля, 09:18
"Вполне возможно, что господин Мерц на посту канцлера откроет портал в ад… Но этот ад - не приход к власти нового Гитлера, чего, к счастью, действительно не намечается. Этот ад – война. И этот ад наступит, если, по воле господина Мерца, господина Хабека (вице-канцлер ФРГ – ред.) и господина Линднера (глава Свободной демократической партии Германии – ред.) немецкие солдаты будут участвовать в программировании крылатых ракет, которые украинцы могут направлять вглубь российской территории", - заявила Вагенкнехт в ходе дебатов в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Просто больной". Писториуса поставили на место из-за решения по Украине
14 января, 02:35
 
В миреУкраинаГерманияФридрих МерцСара Вагенкнехт
 
 
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