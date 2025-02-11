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Комитет ГД сделал запрос о законности дела против предпринимателя Ускова - РИА Новости, 11.02.2025
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18:34 11.02.2025 (обновлено: 19:30 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/uskov-1998706327.html
Комитет ГД сделал запрос о законности дела против предпринимателя Ускова
Комитет ГД сделал запрос о законности дела против предпринимателя Ускова - РИА Новости, 11.02.2025
Комитет ГД сделал запрос о законности дела против предпринимателя Ускова
Комитет Госдумы по безопасности обратится к правоохранительным органам с вопросом о законности возбуждения уголовного дела против основателя IT-компании iSpring РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:34:00+03:00
2025-02-11T19:30:00+03:00
владислав даванков
госдума рф
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности обратится к правоохранительным органам с вопросом о законности возбуждения уголовного дела против основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, сообщил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков ("Новые люди") в Telegram-канале."Прошу поручить комитету по безопасности и противодействию коррупции обратиться в правоохранительные органы по вопросу законности возбуждения уголовного дела в отношении Ускова Юрия Викторовича (основателя компании iSpring), а также избрании ему меры пресечения", — говорится в протокольном поручении, внесенном Даванковым и принятом на пленарном заседании Госдумы. Накануне Юрия Ускова задержали после обыска в его компании. Уголовное дело против него возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказал РИА Новости его брат Владимир, предпринимателя обвиняют в том, что он якобы незаконно приобрел земельные участки под строительство корпоративного коттеджного поселка. В компании iSpring сообщили, что поводом для задержания стала покупка в 2013 году земельного участка у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что он куплен по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более десяти лет назад.Компания iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис расположен в Йошкар-Оле. В прошлом году газета "Коммерсант" писала, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле десять миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
https://ria.ru/20250211/bastrykin-1998654446.html
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владислав даванков, госдума рф, россия, происшествия
Владислав Даванков, Госдума РФ, Россия, Происшествия
Комитет ГД сделал запрос о законности дела против предпринимателя Ускова

Комитет ГД обратился в структуры, решившие задержать основателя iSpring Ускова

© iSpringОснователь и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© iSpring
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности обратится к правоохранительным органам с вопросом о законности возбуждения уголовного дела против основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, сообщил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков ("Новые люди") в Telegram-канале.
"Прошу поручить комитету по безопасности и противодействию коррупции обратиться в правоохранительные органы по вопросу законности возбуждения уголовного дела в отношении Ускова Юрия Викторовича (основателя компании iSpring), а также избрании ему меры пресечения", — говорится в протокольном поручении, внесенном Даванковым и принятом на пленарном заседании Госдумы.
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Вчера, 15:48
Накануне Юрия Ускова задержали после обыска в его компании. Уголовное дело против него возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказал РИА Новости его брат Владимир, предпринимателя обвиняют в том, что он якобы незаконно приобрел земельные участки под строительство корпоративного коттеджного поселка. В компании iSpring сообщили, что поводом для задержания стала покупка в 2013 году земельного участка у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что он куплен по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более десяти лет назад.
Компания iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис расположен в Йошкар-Оле.
В прошлом году газета "Коммерсант" писала, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле десять миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
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