Комитет ГД сделал запрос о законности дела против предпринимателя Ускова
Комитет ГД обратился в структуры, решившие задержать основателя iSpring Ускова
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности обратится к правоохранительным органам с вопросом о законности возбуждения уголовного дела против основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, сообщил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков ("Новые люди") в Telegram-канале.
"Прошу поручить комитету по безопасности и противодействию коррупции обратиться в правоохранительные органы по вопросу законности возбуждения уголовного дела в отношении Ускова Юрия Викторовича (основателя компании iSpring), а также избрании ему меры пресечения", — говорится в протокольном поручении, внесенном Даванковым и принятом на пленарном заседании Госдумы.
Накануне Юрия Ускова задержали после обыска в его компании. Уголовное дело против него возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказал РИА Новости его брат Владимир, предпринимателя обвиняют в том, что он якобы незаконно приобрел земельные участки под строительство корпоративного коттеджного поселка. В компании iSpring сообщили, что поводом для задержания стала покупка в 2013 году земельного участка у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что он куплен по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более десяти лет назад.
Компания iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис расположен в Йошкар-Оле.
В прошлом году газета "Коммерсант" писала, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле десять миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
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