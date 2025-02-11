https://ria.ru/20250211/uskov-1998648277.html
На Ускова возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере
На Ускова возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере - РИА Новости, 11.02.2025
На Ускова возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере
Уголовное дело в отношении основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Ускова возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:27:00+03:00
2025-02-11T15:27:00+03:00
2025-02-11T15:46:00+03:00
происшествия
йошкар-ола
коммерческая недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998599532_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_2ea5b17441e81a05c875509b94266564.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Ускова возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в компании."Часть 4 статьи 159, мошенничество в особо крупном размере", - сообщили агентству в пресс-службе компании, отвечая на вопрос, по какой статье возбуждено уголовное дело в отношении Ускова.Ранее брат основателя компании Владимир Усков рассказал РИА Новости, что Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков, после обысков, проведенных в компании в понедельник."Поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад", - сообщили в компании.Там предположили, что дело может быть связано с гражданской позицией Ускова, выступавшего против коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи.РИА Новости на данный момент не располагает комментарием СУСК по Марий Эл.Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков.В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html
https://ria.ru/20250210/primore-1998334818.html
йошкар-ола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998599532_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_584b6e567d352cd8854183f1b1d797f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, йошкар-ола, коммерческая недвижимость
Происшествия, Йошкар-Ола, Коммерческая недвижимость
На Ускова возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере
На основателя iSpring Ускова завели дело о мошенничестве в особо крупном размере
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Ускова возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в компании.
"Часть 4 статьи 159, мошенничество в особо крупном размере", - сообщили агентству в пресс-службе компании, отвечая на вопрос, по какой статье возбуждено уголовное дело в отношении Ускова.
Ранее брат основателя компании Владимир Усков рассказал РИА Новости, что Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков, после обысков, проведенных в компании в понедельник.
"Поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад", - сообщили в компании.
Там предположили, что дело может быть связано с гражданской позицией Ускова, выступавшего против коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи.
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием СУСК по Марий Эл.
Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле
. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков.
В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.