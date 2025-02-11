https://ria.ru/20250211/uskov-1998648277.html

На Ускова возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере

На Ускова возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере - РИА Новости, 11.02.2025

На Ускова возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере

Уголовное дело в отношении основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Ускова возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:27:00+03:00

2025-02-11T15:27:00+03:00

2025-02-11T15:46:00+03:00

происшествия

йошкар-ола

коммерческая недвижимость

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Ускова возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в компании."Часть 4 статьи 159, мошенничество в особо крупном размере", - сообщили агентству в пресс-службе компании, отвечая на вопрос, по какой статье возбуждено уголовное дело в отношении Ускова.Ранее брат основателя компании Владимир Усков рассказал РИА Новости, что Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков, после обысков, проведенных в компании в понедельник."Поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад", - сообщили в компании.Там предположили, что дело может быть связано с гражданской позицией Ускова, выступавшего против коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи.РИА Новости на данный момент не располагает комментарием СУСК по Марий Эл.Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков.В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.

https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html

https://ria.ru/20250210/primore-1998334818.html

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происшествия, йошкар-ола, коммерческая недвижимость