https://ria.ru/20250211/ukraina-1998739179.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025
В Сумах прогремели взрывы
Новые взрывы прозвучали в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-11T23:55:00+03:00
2025-02-11T23:55:00+03:00
2025-02-12T00:07:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."В Сумах новые взрывы", - говорится в сообщении СМИ.До этого за вечер в Сумах уже прозвучали две серии взрывов.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Сумской области объявлена тревога. Кроме того, сирены звучат в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумы
россия
сумская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сумы, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, сумская область, киев
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область, Киев
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах на северо-востоке Украины прогремели повторные взрывы