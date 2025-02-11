https://ria.ru/20250211/ukraina-1998739179.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025

В Сумах прогремели взрывы

Новые взрывы прозвучали в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-11T23:55:00+03:00

2025-02-11T23:55:00+03:00

2025-02-12T00:07:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале."В Сумах новые взрывы", - говорится в сообщении СМИ.До этого за вечер в Сумах уже прозвучали две серии взрывов.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Сумской области объявлена тревога. Кроме того, сирены звучат в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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