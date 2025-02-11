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Европейский чиновник заявил об отсутствии у США плана по Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:51 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998738432.html
Европейский чиновник заявил об отсутствии у США плана по Украине
Европейский чиновник заявил об отсутствии у США плана по Украине - РИА Новости, 11.02.2025
Европейский чиновник заявил об отсутствии у США плана по Украине
У американских властей на сегодняшний день отсутствует конкретный план по завершению конфликта на Украине и Вашингтон рассматривает все предложения со стороны... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:51:00+03:00
2025-02-11T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. У американских властей на сегодняшний день отсутствует конкретный план по завершению конфликта на Украине и Вашингтон рассматривает все предложения со стороны союзников, включая возможное ужесточение санкций против России, заявил телеканалу Fox News европейский чиновник на условиях анонимности. "Все опции по завершению... находятся на рассмотрении - направление действий будет определять Трамп. Все еще имеется множество возможностей для ужесточения санкций", - цитирует собеседника Fox News. По словам европейского чиновника, администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не имеет конкретного плана по урегулированию конфликта, вопреки публичным сообщениям. Он также добавил, что, по мнению Запада, переговоры между Трампом, российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, как ожидается, "будут тяжелыми". Кроме того, как сообщает Fox News, в рамках предстоящего визита министра финансов США на Украину Скотта Бессента, американский чиновник будет обсуждать набор вопросов, включая санкции против РФ и расходование Киевом американской помощи. "Ожидается, что Бессент будет говорить с украинским лидером о санкциях, редкоземельных минералах и о том, куда ушло финансирование США", - отмечает телеканал. Ранее Трамп заявил, что отправит своего министра финансов Скотта Бессента на Украину для встречи с Зеленским. Как заявил президент США, украинский конфликт "должен завершится и завершится скоро". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украинедолжно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250211/tramp-1998737774.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Европа, Евросоюз
Европейский чиновник заявил об отсутствии у США плана по Украине

Fox News: чиновник из ЕС заявил об отсутствии у США конкретного плана по Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. У американских властей на сегодняшний день отсутствует конкретный план по завершению конфликта на Украине и Вашингтон рассматривает все предложения со стороны союзников, включая возможное ужесточение санкций против России, заявил телеканалу Fox News европейский чиновник на условиях анонимности.
"Все опции по завершению... находятся на рассмотрении - направление действий будет определять Трамп. Все еще имеется множество возможностей для ужесточения санкций", - цитирует собеседника Fox News.
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По словам европейского чиновника, администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не имеет конкретного плана по урегулированию конфликта, вопреки публичным сообщениям.
Он также добавил, что, по мнению Запада, переговоры между Трампом, российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, как ожидается, "будут тяжелыми".
Кроме того, как сообщает Fox News, в рамках предстоящего визита министра финансов США на Украину Скотта Бессента, американский чиновник будет обсуждать набор вопросов, включая санкции против РФ и расходование Киевом американской помощи.
"Ожидается, что Бессент будет говорить с украинским лидером о санкциях, редкоземельных минералах и о том, куда ушло финансирование США", - отмечает телеканал.
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Ранее Трамп заявил, что отправит своего министра финансов Скотта Бессента на Украину для встречи с Зеленским. Как заявил президент США, украинский конфликт "должен завершится и завершится скоро".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украинедолжно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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Вчера, 19:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампЕвропаЕвросоюз
 
 
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