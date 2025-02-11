https://ria.ru/20250211/ukraina-1998736549.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:16:00+03:00
2025-02-11T23:16:00+03:00
2025-02-11T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
россия
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/45/408384556_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_10db78755549eee1f002b128abb2dc60.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, сирены воздушной тревоги зазвучали в Киеве в 23.11 мск.В областях сигнал тревоги уже звучит от трех часов до получаса.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
россия
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40838/45/408384556_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_36b3e79bc349a059f1521a295550db0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, россия, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Киевская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще шести областях объявили воздушную тревогу