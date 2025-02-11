https://ria.ru/20250211/ukraina-1998734971.html

На Украине начали набор в ВСУ контрактников от 18 лет

На Украине начали набор в ВСУ контрактников от 18 лет - РИА Новости, 11.02.2025

На Украине начали набор в ВСУ контрактников от 18 лет

Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:58:00+03:00

2025-02-11T22:58:00+03:00

2025-02-11T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. "Министерство обороны Украины сегодня официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к силам обороны на один год. Проект открывает для добровольцев в возрасте 18-24 года новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональная боевая выучка по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Украины. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (почти 24 тысячи долларов) за подписание такого контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0%, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение, а также право на выезд за границу после года службы. "Контракт 18-24 - это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", - отметили в минобороны. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января 2025 года в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998727585.html

https://ria.ru/20250211/protest-1998521091.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины