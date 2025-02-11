https://ria.ru/20250211/ukraina-1998731018.html

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2025

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:31:00+03:00

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2025-02-11T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 20.07 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. В 21.46 ее объявили в Харьковской. Следом тревога прозвучала в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Киевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250211/ganchev-1998729011.html

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в мире, россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины