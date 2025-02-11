В Германии оценили последствия конфликта на Украине
Экс-дипломат фон дер Шуленбург: поражение в украинском конфликте потерпит Европа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Основное поражение в украинском конфликте потерпит Европа, которой придётся платить за его последствия, так как последующую судьбу Украины и новый порядок в ЕС в ходе переговоров между собой будут обсуждать США и Российская Федерация, заявил бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, евродепутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" Михаэль фон дер Шуленбург.
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"Эта агрессивная политика (по обеспечению украины оружием - ред.), которую мы проводим, не приведёт к тому, что мы будем играть какую-либо роль в будущем урегулировании того, как будет выглядеть Европа. Это сейчас является предметом переговоров между Америкой и Россией. Мы не будем играть никакой роли. Мы будем лишь казначеями", - заявил он в ходе предвыборного мероприятия ССВ в Берлине, на котором присутствовал также корреспондент РИА Новости.
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По мнению Шуленбурга, конфликт на Украине необходимо было избежать в его зачатке и путём переговоров, теперь же результатом этого упущения является то, что "Запад эту войну проиграл", хотя в германском политикуме, как и прежде, вопреки реальному положению дел обсуждается продолжение этого конфликта и вливания в него средств и оружия.
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"Это не мы обеспечили мир – не Германия и не ЕС. Сейчас мы видим, что этим занимается тот, от кого этого никто не ожидал - американский президент будет вести переговоры с российским президентом о мире на Украине, и нас к этому не допустят. Когда эти два президента встретятся, они закончат эту войну, исходя из своих интересов – интересов США и России", - подчеркнул депутат.
По оценке Шуленбурга, Западу и Германии, в частности, как основной проигравшей стороне будет отведена лишь роль тех, кто заплатит за восстановление "дисфункционального" государства Украина, что, в свою очередь, ляжет бременем на обычных гражданах.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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