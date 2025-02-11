https://ria.ru/20250211/ukraina-1998727585.html

Министр обороны Польши призвал украинских призывников вернуться на родину

Министр обороны Польши призвал украинских призывников вернуться на родину - РИА Новости, 11.02.2025

Министр обороны Польши призвал украинских призывников вернуться на родину

Украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T21:44:00+03:00

2025-02-11T21:44:00+03:00

2025-02-11T21:44:00+03:00

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владислав косиняк-камыш

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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET. Министру был задан вопрос, считает ли он, что "молодые украинцы должны выехать из Польши и воевать за свою страну" "Те, которые находятся в призывном возрасте, то конечно, естественно", - отметил Косиняк-Камыш. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что проект создания "Украинского легиона" из проживающих в Польше украинцев, который должен был быть создан и обучен в республике, провалился, так как в него записались менее 30 человек. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши так называемого "Украинского легиона" - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.

https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996210551.html

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в мире, польша, украина, владислав косиняк-камыш