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Министр обороны Польши призвал украинских призывников вернуться на родину - РИА Новости, 11.02.2025
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21:44 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998727585.html
Министр обороны Польши призвал украинских призывников вернуться на родину
Министр обороны Польши призвал украинских призывников вернуться на родину - РИА Новости, 11.02.2025
Министр обороны Польши призвал украинских призывников вернуться на родину
Украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T21:44:00+03:00
2025-02-11T21:44:00+03:00
в мире
польша
украина
владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET. Министру был задан вопрос, считает ли он, что "молодые украинцы должны выехать из Польши и воевать за свою страну" "Те, которые находятся в призывном возрасте, то конечно, естественно", - отметил Косиняк-Камыш. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что проект создания "Украинского легиона" из проживающих в Польше украинцев, который должен был быть создан и обучен в республике, провалился, так как в него записались менее 30 человек. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши так называемого "Украинского легиона" - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
https://ria.ru/20250129/mobilizatsiya-1996210551.html
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в мире, польша, украина, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Украина, Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши призвал украинских призывников вернуться на родину

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: призывники должны вернуться на родину

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET.
Министру был задан вопрос, считает ли он, что "молодые украинцы должны выехать из Польши и воевать за свою страну"
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"Те, которые находятся в призывном возрасте, то конечно, естественно", - отметил Косиняк-Камыш.
Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что проект создания "Украинского легиона" из проживающих в Польше украинцев, который должен был быть создан и обучен в республике, провалился, так как в него записались менее 30 человек.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши так называемого "Украинского легиона" - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
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