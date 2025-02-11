Слуцкий прокомментировал слова Каллас об Украине
Слуцкий назвал заявления Каллас о невозможности соглашения по Украине истерикой
Леонид Слуцкий
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы больше похожи на истерику, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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"Заявления главы европейской дипломатии Каллас о невозможности заключения соглашения без участия ЕС больше похожи на истерику", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его мнению, пока "участие Европы" напрямую способствовало только затягиванию конфликта и росту его жертв.
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"Руками боррелей и фон дер ляйенов миллиарды евро отправились в топку войны под лозунги о необходимости нанесения стратегического поражения России. Не добившись своих целей на поле боя, теперь такие же каллас заговорили о "безопасности". Россия еще в 2014 году призывала Старый Свет задуматься над антироссийским курсом, который навязывался из-за океана. Мы предупреждали о возможности слома всей системы европейской безопасности. И что? Теперь у Брюсселя есть все риски остаться почти один на один с ненасытным укрофашистким монстром, требующим больше и больше", - отметил парламентарий.
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Депутат отметил, что если верить утечкам в западных СМИ, европейским партнерам вероятно будет настоятельно предложено взять на себя основное бремя помощи украинскому режиму. Он считает, что это вряд ли понравится правым и евроскептикам, стремительно набирающим популярность в европейских странах.
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"Реальный путь восстановления стабильности на континенте - инициатива президента России о создании новой архитектуры евразийской безопасности, равной и неделимой. С устранением первопричин украинского кризиса и признанием территориальных реалий", - заключил Слуцкий.