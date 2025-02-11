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Слуцкий прокомментировал слова Каллас об Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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21:35 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998727109.html
Слуцкий прокомментировал слова Каллас об Украине
Слуцкий прокомментировал слова Каллас об Украине - РИА Новости, 11.02.2025
Слуцкий прокомментировал слова Каллас об Украине
Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы больше похожи на истерику, считает глава... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T21:35:00+03:00
2025-02-11T21:35:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы больше похожи на истерику, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее Каллас в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что соглашения по украинскому конфликту невозможны без участия Европы. "Заявления главы европейской дипломатии Каллас о невозможности заключения соглашения без участия ЕС больше похожи на истерику", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его мнению, пока "участие Европы" напрямую способствовало только затягиванию конфликта и росту его жертв. "Руками боррелей и фон дер ляйенов миллиарды евро отправились в топку войны под лозунги о необходимости нанесения стратегического поражения России. Не добившись своих целей на поле боя, теперь такие же каллас заговорили о "безопасности". Россия еще в 2014 году призывала Старый Свет задуматься над антироссийским курсом, который навязывался из-за океана. Мы предупреждали о возможности слома всей системы европейской безопасности. И что? Теперь у Брюсселя есть все риски остаться почти один на один с ненасытным укрофашистким монстром, требующим больше и больше", - отметил парламентарий. Депутат отметил, что если верить утечкам в западных СМИ, европейским партнерам вероятно будет настоятельно предложено взять на себя основное бремя помощи украинскому режиму. Он считает, что это вряд ли понравится правым и евроскептикам, стремительно набирающим популярность в европейских странах. "Реальный путь восстановления стабильности на континенте - инициатива президента России о создании новой архитектуры евразийской безопасности, равной и неделимой. С устранением первопричин украинского кризиса и признанием территориальных реалий", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html
https://ria.ru/20250129/kallas-1996033656.html
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в мире, россия, европа, брюссель, кайя каллас, леонид слуцкий (политик), евросоюз, госдума рф, лдпр, украина
В мире, Россия, Европа, Брюссель, Кайя Каллас, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, Госдума РФ, ЛДПР, Украина
Слуцкий прокомментировал слова Каллас об Украине

Слуцкий назвал заявления Каллас о невозможности соглашения по Украине истерикой

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанк Леонид Слуцкий
 Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы больше похожи на истерику, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Каллас в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что соглашения по украинскому конфликту невозможны без участия Европы.
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«
"Заявления главы европейской дипломатии Каллас о невозможности заключения соглашения без участия ЕС больше похожи на истерику", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его мнению, пока "участие Европы" напрямую способствовало только затягиванию конфликта и росту его жертв.
«
"Руками боррелей и фон дер ляйенов миллиарды евро отправились в топку войны под лозунги о необходимости нанесения стратегического поражения России. Не добившись своих целей на поле боя, теперь такие же каллас заговорили о "безопасности". Россия еще в 2014 году призывала Старый Свет задуматься над антироссийским курсом, который навязывался из-за океана. Мы предупреждали о возможности слома всей системы европейской безопасности. И что? Теперь у Брюсселя есть все риски остаться почти один на один с ненасытным укрофашистким монстром, требующим больше и больше", - отметил парламентарий.
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Депутат отметил, что если верить утечкам в западных СМИ, европейским партнерам вероятно будет настоятельно предложено взять на себя основное бремя помощи украинскому режиму. Он считает, что это вряд ли понравится правым и евроскептикам, стремительно набирающим популярность в европейских странах.
«
"Реальный путь восстановления стабильности на континенте - инициатива президента России о создании новой архитектуры евразийской безопасности, равной и неделимой. С устранением первопричин украинского кризиса и признанием территориальных реалий", - заключил Слуцкий.
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