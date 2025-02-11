https://ria.ru/20250211/ukraina-1998727109.html

Слуцкий прокомментировал слова Каллас об Украине

Слуцкий прокомментировал слова Каллас об Украине - РИА Новости, 11.02.2025

Слуцкий прокомментировал слова Каллас об Украине

Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы больше похожи на истерику, считает глава... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T21:35:00+03:00

2025-02-11T21:35:00+03:00

2025-02-11T21:35:00+03:00

в мире

россия

европа

брюссель

кайя каллас

леонид слуцкий (политик)

евросоюз

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930742696_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_85ae7f1b22884f85ca89715f7fc0f4e4.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о невозможности соглашения по украинскому конфликту без участия Европы больше похожи на истерику, считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее Каллас в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что соглашения по украинскому конфликту невозможны без участия Европы. "Заявления главы европейской дипломатии Каллас о невозможности заключения соглашения без участия ЕС больше похожи на истерику", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его мнению, пока "участие Европы" напрямую способствовало только затягиванию конфликта и росту его жертв. "Руками боррелей и фон дер ляйенов миллиарды евро отправились в топку войны под лозунги о необходимости нанесения стратегического поражения России. Не добившись своих целей на поле боя, теперь такие же каллас заговорили о "безопасности". Россия еще в 2014 году призывала Старый Свет задуматься над антироссийским курсом, который навязывался из-за океана. Мы предупреждали о возможности слома всей системы европейской безопасности. И что? Теперь у Брюсселя есть все риски остаться почти один на один с ненасытным укрофашистким монстром, требующим больше и больше", - отметил парламентарий. Депутат отметил, что если верить утечкам в западных СМИ, европейским партнерам вероятно будет настоятельно предложено взять на себя основное бремя помощи украинскому режиму. Он считает, что это вряд ли понравится правым и евроскептикам, стремительно набирающим популярность в европейских странах. "Реальный путь восстановления стабильности на континенте - инициатива президента России о создании новой архитектуры евразийской безопасности, равной и неделимой. С устранением первопричин украинского кризиса и признанием территориальных реалий", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html

https://ria.ru/20250129/kallas-1996033656.html

https://ria.ru/20250127/kallas-1995662470.html

россия

европа

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, брюссель, кайя каллас, леонид слуцкий (политик), евросоюз, госдума рф, лдпр, украина