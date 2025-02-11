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Администрация Трампа может ввести санкции против мэра Одессы, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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20:58 11.02.2025 (обновлено: 23:16 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998724589.html
Администрация Трампа может ввести санкции против мэра Одессы, пишут СМИ
Администрация Трампа может ввести санкции против мэра Одессы, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Администрация Трампа может ввести санкции против мэра Одессы, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет издание Washington Mail со ссылкой на... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:58:00+03:00
2025-02-11T23:16:00+03:00
в мире
одесса
украина
сша
дональд трамп
геннадий труханов
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
санкции
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет издание Washington Mail со ссылкой на источники. "Администрация &lt;...&gt; Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова", — говорится в публикации. Как сообщили изданию неназванные источники, у американских властей растет беспокойство из-за того, что Труханов был замешан в работе криминальной группировки из Одессы и владеет большим количеством акций в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в британских налоговых гаванях. Еще один ключевой фактор, который может заставить администрацию Трампа ввести санкции, заключается в том, что у мэра якобы есть российское гражданство, указывается в материале.Несмотря на то, что каких-либо решений по этому вопросу пока нет, вопрос стоит на повестке дня Вашингтона, отмечают собеседники Washington Mail.Американские санкции против Труханова значительно скажутся на его политическом будущем, а также могут негативно повлиять на сотрудничество города с партнерами из США, резюмировалось в статье.В декабре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что дело о коррупции, где Труханов проходит одним из обвиняемых, направили в суд. В конце апреля Высший антикоррупционный суд страны отправлял мэра Одессы под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские силовики завели несколько дел против градоначальника, но суд первой инстанции оправдал его.
https://ria.ru/20250119/natsionalisty-1994461194.html
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в мире, одесса, украина, сша, дональд трамп, геннадий труханов, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), санкции
В мире, Одесса, Украина, США, Дональд Трамп, Геннадий Труханов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Санкции
Администрация Трампа может ввести санкции против мэра Одессы, пишут СМИ

Washington Mail: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Денис Петров
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Геннадий Труханов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, пишет издание Washington Mail со ссылкой на источники.
"Администрация <...> Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова", — говорится в публикации.
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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Как сообщили изданию неназванные источники, у американских властей растет беспокойство из-за того, что Труханов был замешан в работе криминальной группировки из Одессы и владеет большим количеством акций в четырех оффшорных компаниях, зарегистрированных в британских налоговых гаванях.
Еще один ключевой фактор, который может заставить администрацию Трампа ввести санкции, заключается в том, что у мэра якобы есть российское гражданство, указывается в материале.
Несмотря на то, что каких-либо решений по этому вопросу пока нет, вопрос стоит на повестке дня Вашингтона, отмечают собеседники Washington Mail.
Американские санкции против Труханова значительно скажутся на его политическом будущем, а также могут негативно повлиять на сотрудничество города с партнерами из США, резюмировалось в статье.
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В декабре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что дело о коррупции, где Труханов проходит одним из обвиняемых, направили в суд.
В конце апреля Высший антикоррупционный суд страны отправлял мэра Одессы под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские силовики завели несколько дел против градоначальника, но суд первой инстанции оправдал его.
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В миреОдессаУкраинаСШАДональд ТрампГеннадий ТрухановНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Санкции
 
 
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