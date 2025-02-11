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В Нидерландах назвали условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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20:12 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998720119.html
В Нидерландах назвали условие прекращения конфликта на Украине
В Нидерландах назвали условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
В Нидерландах назвали условие прекращения конфликта на Украине
Конфликт на Украине невозможно закончить поставками оружия, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член РИА Новости, 11.02.2025
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2025-02-11T20:12:00+03:00
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ГААГА, 11 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине невозможно закончить поставками оружия, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен. "В последнее время у меня есть ощущение, что все больше людей начинают понимать, что мы должны сосредоточиться на переговорах, чтобы положить конец конфликту (на Украине - ред.). Однако его невозможно закончить отправкой оружия, ведь больше оружия означает больше смертей", - сказал депутат. Между тем министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс считает необходимым продолжать военную помощь Украине. В Киеве на днях заявили, что получили от Гааги партию F-16. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 12 февраля.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998649571.html
https://ria.ru/20241217/vengry-1989764833.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, F-16
В Нидерландах назвали условие прекращения конфликта на Украине

Депутат ван Мейерен: конфликт на Украине невозможно закончить поставками оружия

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов
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ГААГА, 11 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине невозможно закончить поставками оружия, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
«
"В последнее время у меня есть ощущение, что все больше людей начинают понимать, что мы должны сосредоточиться на переговорах, чтобы положить конец конфликту (на Украине - ред.). Однако его невозможно закончить отправкой оружия, ведь больше оружия означает больше смертей", - сказал депутат.
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Между тем министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс считает необходимым продолжать военную помощь Украине. В Киеве на днях заявили, что получили от Гааги партию F-16.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 12 февраля.
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