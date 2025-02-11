На Украине заявили о повреждении объекта газодобычи в Полтавской области
Энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении объекта газодобычи в Полтавской области
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинских энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении своего объекта газодобычи в Полтавской области в результате обстрелов.
Украинский телеканал "Общественное" ранее во вторник сообщал, что в городе Полтава на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позднее Полтавская областная военная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в регионе остались без газоснабжения. Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждении производственных мощностей в Полтавской области.
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"Сегодня во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК В Полтавской области. Объект не работает. Проводится оценка разрушений и повреждений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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