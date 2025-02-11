https://ria.ru/20250211/ukraina-1998712861.html

В Ровненской области напали на сотрудников ТЦК

В Ровненской области напали на сотрудников ТЦК - РИА Новости, 11.02.2025

В Ровненской области напали на сотрудников ТЦК

В Ровненской области на западе Украины несколько мужчин при проверке документов напали на сотрудников военкомата, сообщили в областном военкомате. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:18:00+03:00

2025-02-11T19:18:00+03:00

2025-02-11T19:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Ровненской области на западе Украины несколько мужчин при проверке документов напали на сотрудников военкомата, сообщили в областном военкомате. "Сегодня в одном из районов Ровненской области во время проверки военно-учетных документов лица мобилизационного возраста совершили нападение на военнослужащих ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) во время выполнения последними своих служебных полномочий, нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ровненского областного военкомата. В ведомстве уточнили, что жизни и здоровью сотрудников военкомата ничего не угрожает, а напавшие на них граждане будут привлечены к ответственности. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250211/plennyy-1998466978.html

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

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в мире, ровненская область, украина, вооруженные силы украины