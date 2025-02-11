https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710503.html

В Раде признали, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа

В Раде признали, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа - РИА Новости, 11.02.2025

В Раде признали, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа

Глава комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус признал, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа из РФ в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:57:00+03:00

2025-02-11T18:57:00+03:00

2025-02-11T18:57:00+03:00

экономика

украина

россия

словакия

андрей герус

ирина геращенко

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус признал, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа из РФ в ЕС и теперь вынуждена поднимать тарифы на его транспортировку. Транзит газа из России в ЕС через Украину остановился 1 января с истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины". Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ через украинскую территорию. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение. "Есть хороший пример по газу. Мы остановили транзит, а что произошло с российским LNG ( сжиженным природным газом – ред.)? В 2024 году он достиг рекорда и еще больше уходит во Францию, Испанию и Бельгию. То есть, когда мы запрещаем транзит, то этот товар другими путями заходит в ту же Европу, и РФ все равно получает доход, а мы вынуждены поднимать тариф на транспортировку газа", - сказал Герус в интервью агентству РБК-Украина. Комментируя продолжение транзита российской нефти через Украину, Герус отметил, что речь идет о 9 миллионах тонн, что в общем объеме экспортируемой РФ нефти незначительный объем. "Они (РФ в случае запрета Киевом транзита нефти через Украину – ред.), если не полностью, то большую часть переведут на экспорт по другому направлению. А для нас важно, чтобы эти 9 миллионов тонн не просто не шли через нас, а вообще были "в минус" для экспорта России", - добавил Герус. Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 7 января сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ. Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.

https://ria.ru/20250103/timoshenko-1992363055.html

https://ria.ru/20250207/gaz-1998084901.html

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экономика, украина, россия, словакия, андрей герус, ирина геращенко, верховная рада украины, евросоюз, еврокомиссия