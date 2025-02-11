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В Раде признали, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа - РИА Новости, 11.02.2025
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18:57 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710503.html
В Раде признали, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа
В Раде признали, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа - РИА Новости, 11.02.2025
В Раде признали, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа
Глава комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус признал, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа из РФ в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:57:00+03:00
2025-02-11T18:57:00+03:00
экономика
украина
россия
словакия
андрей герус
ирина геращенко
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус признал, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа из РФ в ЕС и теперь вынуждена поднимать тарифы на его транспортировку. Транзит газа из России в ЕС через Украину остановился 1 января с истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины". Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ через украинскую территорию. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение. "Есть хороший пример по газу. Мы остановили транзит, а что произошло с российским LNG ( сжиженным природным газом – ред.)? В 2024 году он достиг рекорда и еще больше уходит во Францию, Испанию и Бельгию. То есть, когда мы запрещаем транзит, то этот товар другими путями заходит в ту же Европу, и РФ все равно получает доход, а мы вынуждены поднимать тариф на транспортировку газа", - сказал Герус в интервью агентству РБК-Украина. Комментируя продолжение транзита российской нефти через Украину, Герус отметил, что речь идет о 9 миллионах тонн, что в общем объеме экспортируемой РФ нефти незначительный объем. "Они (РФ в случае запрета Киевом транзита нефти через Украину – ред.), если не полностью, то большую часть переведут на экспорт по другому направлению. А для нас важно, чтобы эти 9 миллионов тонн не просто не шли через нас, а вообще были "в минус" для экспорта России", - добавил Герус. Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 7 января сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ. Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
https://ria.ru/20250103/timoshenko-1992363055.html
https://ria.ru/20250207/gaz-1998084901.html
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экономика, украина, россия, словакия, андрей герус, ирина геращенко, верховная рада украины, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Украина, Россия, Словакия, Андрей Герус, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Еврокомиссия
В Раде признали, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа

Депутат Рады Герус: Украина не выиграла от прекращения транзита российского газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус признал, что Украина не выиграла от прекращения транзита газа из РФ в ЕС и теперь вынуждена поднимать тарифы на его транспортировку.
Транзит газа из России в ЕС через Украину остановился 1 января с истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины". Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ через украинскую территорию. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Раде Тимошенко задали неудобный вопрос после остановки транзита газа
3 января, 03:24
"Есть хороший пример по газу. Мы остановили транзит, а что произошло с российским LNG ( сжиженным природным газом – ред.)? В 2024 году он достиг рекорда и еще больше уходит во Францию, Испанию и Бельгию. То есть, когда мы запрещаем транзит, то этот товар другими путями заходит в ту же Европу, и РФ все равно получает доход, а мы вынуждены поднимать тариф на транспортировку газа", - сказал Герус в интервью агентству РБК-Украина.
Комментируя продолжение транзита российской нефти через Украину, Герус отметил, что речь идет о 9 миллионах тонн, что в общем объеме экспортируемой РФ нефти незначительный объем.
"Они (РФ в случае запрета Киевом транзита нефти через Украину – ред.), если не полностью, то большую часть переведут на экспорт по другому направлению. А для нас важно, чтобы эти 9 миллионов тонн не просто не шли через нас, а вообще были "в минус" для экспорта России", - добавил Герус.
Депутат украинского парламента Ирина Геращенко 7 января сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной рады Украины законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ.
Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению Словакию и Венгрию. Словацкий глава МИД Юрай Бланар положительно оценил поддержку Еврокомиссией Словакии и Венгрии в вопросе безопасности критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию. Он отметил, что готовность властей в Киеве вести переговоры о транспортировке газа расценивается Словакией как возвращение к предложенному ранее решению, в рамках которого обсуждалась транспортировка газа по украинской территории, например, из Азербайджана.
Работник газовой промышленности - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
На Украине выступили с новым заявлением о транзите газа в Европу
7 февраля, 22:31
 
ЭкономикаУкраинаРоссияСловакияАндрей ГерусИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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