https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710367.html
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 11.02.2025
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона
США не отправят своих военных на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:56:00+03:00
2025-02-11T18:56:00+03:00
2025-02-11T19:04:00+03:00
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министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не отправят своих военных на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Мы не отправим военных на Украину", - сказал Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии. Трансляцию вел Пентагон.Также он отметил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на "скорое" достижение мирной сделки по Украине, после разрешения ситуации там Штаты закончат переоценку развертывания своих сил в мире.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, пит хегсет
В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, Пит Хегсет
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона
Хегсет: США не собираются отправлять военных на Украину