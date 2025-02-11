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США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 11.02.2025 (обновлено: 19:04 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710367.html
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 11.02.2025
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона
США не отправят своих военных на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:56:00+03:00
2025-02-11T19:04:00+03:00
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не отправят своих военных на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Мы не отправим военных на Украину", - сказал Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии. Трансляцию вел Пентагон.Также он отметил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на "скорое" достижение мирной сделки по Украине, после разрешения ситуации там Штаты закончат переоценку развертывания своих сил в мире.
https://ria.ru/20250211/kiev-1998690677.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, пит хегсет
В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, Пит Хегсет
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона

Хегсет: США не собираются отправлять военных на Украину

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не отправят своих военных на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Мы не отправим военных на Украину", - сказал Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии. Трансляцию вел Пентагон.
Также он отметил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на "скорое" достижение мирной сделки по Украине, после разрешения ситуации там Штаты закончат переоценку развертывания своих сил в мире.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАПит Хегсет
 
 
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