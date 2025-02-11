https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710367.html

США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона

США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона - РИА Новости, 11.02.2025

США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона

США не отправят своих военных на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:56:00+03:00

2025-02-11T18:56:00+03:00

2025-02-11T19:04:00+03:00

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

пит хегсет

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США не отправят своих военных на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Мы не отправим военных на Украину", - сказал Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии. Трансляцию вел Пентагон.Также он отметил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на "скорое" достижение мирной сделки по Украине, после разрешения ситуации там Штаты закончат переоценку развертывания своих сил в мире.

https://ria.ru/20250211/kiev-1998690677.html

сша

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2025

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, пит хегсет