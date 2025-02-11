https://ria.ru/20250211/ukraina-1998697106.html

На Украине предрекли снижение мобилизационного возраста до 18 лет

На Украине предрекли снижение мобилизационного возраста до 18 лет - РИА Новости, 11.02.2025

На Украине предрекли снижение мобилизационного возраста до 18 лет

Украинский военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетьман считает, что вслед за попыткой привлечь в ряды ВСУ молодежь по контракту в стране... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:59:00+03:00

2025-02-11T17:59:00+03:00

2025-02-11T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинский военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетьман считает, что вслед за попыткой привлечь в ряды ВСУ молодежь по контракту в стране последует снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. "Думаю, это промежуточный этап, уверен, что будет у нас мобилизация с 18 лет. Просто сразу это была бы очень негативная реакция в обществе, поэтому такой промежуточный вариант. Давайте попробуем мотивировать материально, не вышло, тогда не материально, а мобилизационно замотивируем", - сказал Гетьман в комментарии телеканалу "Киев-24". При этом он отметил, что у других военнослужащих такая инициатива вызывает вопросы: почему кто-то добровольно вступил в ВСУ до достижения 25 лет и уже воюет, а кому-то за это предлагают дополнительные преференции. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января 2025 года в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997265443.html

https://ria.ru/20250211/nikolaev-1998693173.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины