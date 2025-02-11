Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина в ближайшие два-три года может потерять независимость - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 11.02.2025 (обновлено: 17:59 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998693906.html
СМИ: Украина в ближайшие два-три года может потерять независимость
СМИ: Украина в ближайшие два-три года может потерять независимость - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: Украина в ближайшие два-три года может потерять независимость
В Киеве полагают, что Украина в ближайшие несколько лет может лишиться суверенитета, сообщает газета Postimees, которая ссылается на неназванного украинского... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:53:00+03:00
2025-02-11T17:59:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
андрей сибига
виктор медведчук
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Киеве полагают, что Украина в ближайшие несколько лет может лишиться суверенитета, сообщает газета Postimees, которая ссылается на неназванного украинского политика. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 января обнародовал список главных задач на 2025 год. Переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира Зеленского о желании киевского режима завершить конфликт в этом году. "Если мир не будет достигнут, то в перспективе двух-трех лет Украина вполне может потерять свой суверенитет", - говорится в сообщении издания. В статье отмечается, что аналогичного мнения придерживаются и некоторые офицеры ВСУ. В 2024 году председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что движение обратилось к ООН по факту преступного режима Зеленского, который уничтожает украинскую государственность и суверенитет страны, и призвало признать его нелегитимность.
https://ria.ru/20241226/vsu-1991396146.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, андрей сибига, виктор медведчук, вооруженные силы украины, оон
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, ООН
СМИ: Украина в ближайшие два-три года может потерять независимость

В Киеве решили, что Украина в ближайшие годы может лишиться суверенитета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Киеве полагают, что Украина в ближайшие несколько лет может лишиться суверенитета, сообщает газета Postimees, которая ссылается на неназванного украинского политика.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 января обнародовал список главных задач на 2025 год. Переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира Зеленского о желании киевского режима завершить конфликт в этом году.
"Если мир не будет достигнут, то в перспективе двух-трех лет Украина вполне может потерять свой суверенитет", - говорится в сообщении издания.
В статье отмечается, что аналогичного мнения придерживаются и некоторые офицеры ВСУ.
В 2024 году председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что движение обратилось к ООН по факту преступного режима Зеленского, который уничтожает украинскую государственность и суверенитет страны, и призвало признать его нелегитимность.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление об окончании боевых действий
26 декабря 2024, 10:58
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийАндрей СибигаВиктор МедведчукВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала