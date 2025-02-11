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СМИ: Украина в ближайшие два-три года может потерять независимость
СМИ: Украина в ближайшие два-три года может потерять независимость - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: Украина в ближайшие два-три года может потерять независимость
В Киеве полагают, что Украина в ближайшие несколько лет может лишиться суверенитета, сообщает газета Postimees, которая ссылается на неназванного украинского... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:53:00+03:00
2025-02-11T17:53:00+03:00
2025-02-11T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Киеве полагают, что Украина в ближайшие несколько лет может лишиться суверенитета, сообщает газета Postimees, которая ссылается на неназванного украинского политика. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 января обнародовал список главных задач на 2025 год. Переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира Зеленского о желании киевского режима завершить конфликт в этом году. "Если мир не будет достигнут, то в перспективе двух-трех лет Украина вполне может потерять свой суверенитет", - говорится в сообщении издания. В статье отмечается, что аналогичного мнения придерживаются и некоторые офицеры ВСУ. В 2024 году председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что движение обратилось к ООН по факту преступного режима Зеленского, который уничтожает украинскую государственность и суверенитет страны, и призвало признать его нелегитимность.
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, андрей сибига, виктор медведчук, вооруженные силы украины, оон
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, ООН
СМИ: Украина в ближайшие два-три года может потерять независимость
В Киеве решили, что Украина в ближайшие годы может лишиться суверенитета