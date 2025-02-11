На Украине псевдополицейские освободили двух мобилизованных
В Черниговской области псевдополицейские освободили двух мобилизованных
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Черниговской области двое мужчин, представившись полицейскими и угрожая оружием, остановили автобус с военнообязанными и забрали с собой двоих мобилизованных, чтобы спасти их от службы в ВСУ, сообщили во вторник в Нацполиции Украины.
"Двое фигурантов "подрезали" автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападавших", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции.
По информации ведомства, подозреваемые инсценировали задержание полицией двух мобилизованных мужчин, чтобы не допустить их доставку на место службы. За свою помощь они получили по 5 тысяч долларов. Задержали псевдополицейских в Киевской области.
"Ими оказались жители Киевской области и Киева 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются", - добавили в полиции.
В сухопутных силах ВСУ 1 февраля сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления. Позднее появилась информация об их задержании. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что убийство военнообязанным сотрудника военкомата в Полтавской области является крайней реакцией граждан на мобилизационную работу военных комиссариатов, погрязших в коррупции.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Житель Запорожья третий год сидит дома, опасаясь призыва
9 февраля, 13:05