Рейтинг@Mail.ru
На Украине псевдополицейские освободили двух мобилизованных - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998669315.html
На Украине псевдополицейские освободили двух мобилизованных
На Украине псевдополицейские освободили двух мобилизованных - РИА Новости, 11.02.2025
На Украине псевдополицейские освободили двух мобилизованных
В Черниговской области двое мужчин, представившись полицейскими и угрожая оружием, остановили автобус с военнообязанными и забрали с собой двоих мобилизованных, РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:36:00+03:00
2025-02-11T16:36:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
черниговская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_867942e50d3d864833d48969e1af936f.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Черниговской области двое мужчин, представившись полицейскими и угрожая оружием, остановили автобус с военнообязанными и забрали с собой двоих мобилизованных, чтобы спасти их от службы в ВСУ, сообщили во вторник в Нацполиции Украины. "Двое фигурантов "подрезали" автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападавших", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции. По информации ведомства, подозреваемые инсценировали задержание полицией двух мобилизованных мужчин, чтобы не допустить их доставку на место службы. За свою помощь они получили по 5 тысяч долларов. Задержали псевдополицейских в Киевской области. "Ими оказались жители Киевской области и Киева 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются", - добавили в полиции. В сухопутных силах ВСУ 1 февраля сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления. Позднее появилась информация об их задержании. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что убийство военнообязанным сотрудника военкомата в Полтавской области является крайней реакцией граждан на мобилизационную работу военных комиссариатов, погрязших в коррупции. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20250211/plennyy-1998466978.html
https://ria.ru/20250209/zaporozhe-1998251179.html
украина
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_64c32696fd646444beb08252de694754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, черниговская область
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Черниговская область
На Украине псевдополицейские освободили двух мобилизованных

В Черниговской области псевдополицейские освободили двух мобилизованных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Черниговской области двое мужчин, представившись полицейскими и угрожая оружием, остановили автобус с военнообязанными и забрали с собой двоих мобилизованных, чтобы спасти их от службы в ВСУ, сообщили во вторник в Нацполиции Украины.
"Двое фигурантов "подрезали" автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападавших", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции.
Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом
Вчера, 07:00
По информации ведомства, подозреваемые инсценировали задержание полицией двух мобилизованных мужчин, чтобы не допустить их доставку на место службы. За свою помощь они получили по 5 тысяч долларов. Задержали псевдополицейских в Киевской области.
"Ими оказались жители Киевской области и Киева 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются", - добавили в полиции.
В сухопутных силах ВСУ 1 февраля сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления. Позднее появилась информация об их задержании. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что убийство военнообязанным сотрудника военкомата в Полтавской области является крайней реакцией граждан на мобилизационную работу военных комиссариатов, погрязших в коррупции.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Житель Запорожья третий год сидит дома, опасаясь призыва
9 февраля, 13:05
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЧерниговская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала