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На Украине псевдополицейские освободили двух мобилизованных

На Украине псевдополицейские освободили двух мобилизованных - РИА Новости, 11.02.2025

На Украине псевдополицейские освободили двух мобилизованных

В Черниговской области двое мужчин, представившись полицейскими и угрожая оружием, остановили автобус с военнообязанными и забрали с собой двоих мобилизованных, РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:36:00+03:00

2025-02-11T16:36:00+03:00

2025-02-11T16:36:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Черниговской области двое мужчин, представившись полицейскими и угрожая оружием, остановили автобус с военнообязанными и забрали с собой двоих мобилизованных, чтобы спасти их от службы в ВСУ, сообщили во вторник в Нацполиции Украины. "Двое фигурантов "подрезали" автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападавших", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции. По информации ведомства, подозреваемые инсценировали задержание полицией двух мобилизованных мужчин, чтобы не допустить их доставку на место службы. За свою помощь они получили по 5 тысяч долларов. Задержали псевдополицейских в Киевской области. "Ими оказались жители Киевской области и Киева 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются", - добавили в полиции. В сухопутных силах ВСУ 1 февраля сообщили, что неизвестный застрелил сотрудника украинского военкомата в Полтавской области во время транспортировки мобилизованных в учебный центр ВСУ в городе Пирятин. Завладев автоматическим оружием военнослужащего, он скрылся вместе с одним из мобилизованных с места преступления. Позднее появилась информация об их задержании. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что убийство военнообязанным сотрудника военкомата в Полтавской области является крайней реакцией граждан на мобилизационную работу военных комиссариатов, погрязших в коррупции. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20250211/plennyy-1998466978.html

https://ria.ru/20250209/zaporozhe-1998251179.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, черниговская область