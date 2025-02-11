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Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 11.02.2025
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15:34 11.02.2025 (обновлено: 15:37 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998649571.html
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 11.02.2025
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, чтобы не провоцировать Россию, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:34:00+03:00
2025-02-11T15:37:00+03:00
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ГААГА, 11 фев - РИА Новости. Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, чтобы не провоцировать Россию, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен."Украина не должна вступать в НАТО, не должна вступать в ЕС, потому что тогда мы продолжим провоцировать Россию, и это сохранит напряженность. Думаю, мы должны сделать много шагов назад, а НАТО должна прекратить приближаться к российским границам", - считает депутат.По его мнению, президент США Дональд Трамп не поддержит вступление Украины в НАТО, и для него сделать Украину нейтральной страной между ЕС и Россией было бы лучшим решением."При предыдущей администрации (США - ред.) это было нереально. Но теперь я думаю, что ситуация изменилась и что Трамп не хотел бы, чтобы Украина стала частью НАТО", - отметил ван Мейерен.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998641732.html
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в мире, украина, нидерланды, россия, нато, евросоюз
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, НАТО, Евросоюз
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах

Нидерландский депутат ван Мейерен: Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ГААГА, 11 фев - РИА Новости. Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, чтобы не провоцировать Россию, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
"Украина не должна вступать в НАТО, не должна вступать в ЕС, потому что тогда мы продолжим провоцировать Россию, и это сохранит напряженность. Думаю, мы должны сделать много шагов назад, а НАТО должна прекратить приближаться к российским границам", - считает депутат.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией
15:06
По его мнению, президент США Дональд Трамп не поддержит вступление Украины в НАТО, и для него сделать Украину нейтральной страной между ЕС и Россией было бы лучшим решением.
"При предыдущей администрации (США - ред.) это было нереально. Но теперь я думаю, что ситуация изменилась и что Трамп не хотел бы, чтобы Украина стала частью НАТО", - отметил ван Мейерен.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В НАТО сомневаются, что Трамп прекратит военную помощь Украине
Вчера, 12:58
 
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