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Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 11.02.2025
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, чтобы не провоцировать Россию, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:34:00+03:00
2025-02-11T15:34:00+03:00
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ГААГА, 11 фев - РИА Новости. Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, чтобы не провоцировать Россию, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен."Украина не должна вступать в НАТО, не должна вступать в ЕС, потому что тогда мы продолжим провоцировать Россию, и это сохранит напряженность. Думаю, мы должны сделать много шагов назад, а НАТО должна прекратить приближаться к российским границам", - считает депутат.По его мнению, президент США Дональд Трамп не поддержит вступление Украины в НАТО, и для него сделать Украину нейтральной страной между ЕС и Россией было бы лучшим решением."При предыдущей администрации (США - ред.) это было нереально. Но теперь я думаю, что ситуация изменилась и что Трамп не хотел бы, чтобы Украина стала частью НАТО", - отметил ван Мейерен.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998641732.html
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в мире, украина, нидерланды, россия, нато, евросоюз
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, НАТО, Евросоюз
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах
Нидерландский депутат ван Мейерен: Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС