https://ria.ru/20250211/ukraina-1998609401.html

На Украине остановили модернизацию КПП после прекращения поддержки USAID

На Украине остановили модернизацию КПП после прекращения поддержки USAID - РИА Новости, 11.02.2025

На Украине остановили модернизацию КПП после прекращения поддержки USAID

Работы по модернизации девяти приграничных пунктов пропуска на Украине остановлены после прекращения финансирования от агентства США по международному развитию... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:25:00+03:00

2025-02-11T13:25:00+03:00

2025-02-11T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Работы по модернизации девяти приграничных пунктов пропуска на Украине остановлены после прекращения финансирования от агентства США по международному развитию (USAID), заявил глава украинского агентства восстановления Сергей Сухомлин. "У нас сегодня девять пунктов пропуска, по которым фактически прекратились работы из-за отсутствия финансирования от USAID на технико-экономическое обоснование (проектов модернизации – ред.)... Скажу откровенно, мы не ждем, пока возобновится финансирование, у нас нет уверенности, что оно будет восстановлено", - приводит слова Сухомлина агентство Укринформ. Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Агентство США по международному развитию объявило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250205/ukraina-1997607703.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша