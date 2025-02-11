https://ria.ru/20250211/ukraina-1998604242.html
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины - РИА Новости, 11.02.2025
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что президенту США Дональду Трампу в планах насчет Украины нужно помнить, что ее... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:13:00+03:00
2025-02-11T13:13:00+03:00
2025-02-11T13:13:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что президенту США Дональду Трампу в планах насчет Украины нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, а в прошлом эта территория называлась Малороссией. Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. "Трампу в своих далеко идущих планах насчет Украины нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, и рано или поздно она снова вернется к своим историческим корням. Ведь не зря в прошлом нынешняя территория Украины носила название именно Малороссия", - сказал Чегринец РИА Новости. По его словам, Украина незаслуженно получила статус независимого государства из-за череды исторических ошибок, а затем предательства последнего руководства Советского Союза.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998494442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, дональд трамп, роман чегринец, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Роман Чегринец, Россия
В Крыму напомнили Трампу историческое название Украины
Чегринец напомнил Трампу, что Украина ранее носила название Малороссия