https://ria.ru/20250211/ukraina-1998591912.html

В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией

В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией - РИА Новости, 11.02.2025

В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России, отметив,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:31:00+03:00

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2025-02-11T12:35:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России, отметив, что любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 - либо да, либо нет. Ранее Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". "Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50% - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли заявление Трампа в Кремле.

https://ria.ru/20250211/peskov-1998589554.html

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сша

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россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков