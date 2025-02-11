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В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией - РИА Новости, 11.02.2025
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12:31 11.02.2025 (обновлено: 12:35 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998591912.html
В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией
В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией - РИА Новости, 11.02.2025
В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России, отметив,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:31:00+03:00
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россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России, отметив, что любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 - либо да, либо нет. Ранее Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". "Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50% - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли заявление Трампа в Кремле.
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россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией

Песков оценил вероятность того, что Украина станет Россией, как 50 на 50

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России, отметив, что любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 - либо да, либо нет.
Ранее Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".
"Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50% - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли заявление Трампа в Кремле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Песков прокомментировал репост Трампа статьи со словами Путина
12:24
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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