https://ria.ru/20250211/ukraina-1998588175.html
Значительная часть Украины хочет стать Россией, заявил Песков
Значительная часть Украины хочет стать Россией, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2025
Значительная часть Украины хочет стать Россией, заявил Песков
Значительная часть Украины хочет стать Россией, и это факт, который уже подтвердила история, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:21:00+03:00
2025-02-11T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Значительная часть Украины хочет стать Россией, и это факт, который уже подтвердила история, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день"."То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, - это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, - это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как восприняли заявление Трампа в Кремле.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998281103.html
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5
4.7
96
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украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, США, В мире
Значительная часть Украины хочет стать Россией, заявил Песков