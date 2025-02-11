На Украине сделали заявление после удара ВС России
На Украине повреждена газовая инфраструктура после удара ВС РФ
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинская газовая инфраструктура и электросети получили повреждения, утверждает министр энергетики страны Герман Галущенко.
"С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", — заявил он.
"С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", — заявил он.
По его словам, причиной этого стали предполагаемая российская ракетная атака.
Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.
Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.
Издание "Страна.ua" также написало, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска прицельно поражают места расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска прицельно поражают места расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.