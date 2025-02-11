https://ria.ru/20250211/ukraina-1998562021.html

На Украине сделали заявление после удара ВС России

На Украине сделали заявление после удара ВС России - РИА Новости, 11.02.2025

На Украине сделали заявление после удара ВС России

Украинская газовая инфраструктура и электросети получили повреждения, утверждает министр энергетики страны Герман Галущенко."С целью минимизации возможных... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:46:00+03:00

2025-02-11T10:46:00+03:00

2025-02-11T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинская газовая инфраструктура и электросети получили повреждения, утверждает министр энергетики страны Герман Галущенко."С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", — заявил он.По его словам, причиной этого стали предполагаемая российская ракетная атака. Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.Издание "Страна.ua" также написало, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска прицельно поражают места расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998558443.html

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