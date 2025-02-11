Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали заявление после удара ВС России - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 11.02.2025 (обновлено: 11:35 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998562021.html
На Украине сделали заявление после удара ВС России
На Украине сделали заявление после удара ВС России - РИА Новости, 11.02.2025
На Украине сделали заявление после удара ВС России
Украинская газовая инфраструктура и электросети получили повреждения, утверждает министр энергетики страны Герман Галущенко."С целью минимизации возможных... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:46:00+03:00
2025-02-11T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282932_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_67e486ce793b7464a521bf935c2dcf83.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинская газовая инфраструктура и электросети получили повреждения, утверждает министр энергетики страны Герман Галущенко."С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", — заявил он.По его словам, причиной этого стали предполагаемая российская ракетная атака. Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.Издание "Страна.ua" также написало, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска прицельно поражают места расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998558443.html
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539053.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282932_311:126:1280:853_1920x0_80_0_0_86f5f5e0255da91027bcbb3716f78e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Украине сделали заявление после удара ВС России

На Украине повреждена газовая инфраструктура после удара ВС РФ

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинская газовая инфраструктура и электросети получили повреждения, утверждает министр энергетики страны Герман Галущенко.

"С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Зеленский получил серьезное предупреждение из-за ситуации на Украине
10:34
По его словам, причиной этого стали предполагаемая российская ракетная атака.

Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.
Издание "Страна.ua" также написало, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска прицельно поражают места расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте
09:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала