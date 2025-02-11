https://ria.ru/20250211/ukraina-1998544717.html

ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ

ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ - РИА Новости, 11.02.2025

ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ

Крылатые ракеты летят на север по Николаевской и Днепропетровской области, сообщают ВСУ", — говорится в публикации. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:37:00+03:00

2025-02-11T09:37:00+03:00

2025-02-11T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по Украине, пишет "Страна.ua". "Крылатые ракеты летят на север по Николаевской и Днепропетровской области, сообщают ВСУ", — говорится в публикации. Кроме того, взрывы прозвучали в Полтавской области, Харьковской области, указывает издание. Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.До этого министр энергетики страны Герман Галущенко отмечал, что на всей территории Украины ввели экстренные отключения света.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

https://ria.ru/20250211/shrayver-1998594204.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539053.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, герман галущенко