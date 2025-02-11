ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ
Страна.ua: ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по Украине, пишет "Страна.ua".
"Крылатые ракеты летят на север по Николаевской и Днепропетровской области, сообщают ВСУ", — говорится в публикации.
"Крылатые ракеты летят на север по Николаевской и Днепропетровской области, сообщают ВСУ", — говорится в публикации.
Кроме того, взрывы прозвучали в Полтавской области, Харьковской области, указывает издание.
Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.
Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.
До этого министр энергетики страны Герман Галущенко отмечал, что на всей территории Украины ввели экстренные отключения света.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.