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ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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09:37 11.02.2025 (обновлено: 13:33 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998544717.html
ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ
ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ
Крылатые ракеты летят на север по Николаевской и Днепропетровской области, сообщают ВСУ", — говорится в публикации. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:37:00+03:00
2025-02-11T13:33:00+03:00
в мире
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по Украине, пишет "Страна.ua". "Крылатые ракеты летят на север по Николаевской и Днепропетровской области, сообщают ВСУ", — говорится в публикации. Кроме того, взрывы прозвучали в Полтавской области, Харьковской области, указывает издание. Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.До этого министр энергетики страны Герман Галущенко отмечал, что на всей территории Украины ввели экстренные отключения света.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
https://ria.ru/20250211/shrayver-1998594204.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, герман галущенко
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Герман Галущенко
ВС России нанесли массированный удар по Украине, пишут местные СМИ

Страна.ua: ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по Украине, пишет "Страна.ua".

"Крылатые ракеты летят на север по Николаевской и Днепропетровской области, сообщают ВСУ", — говорится в публикации.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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Кроме того, взрывы прозвучали в Полтавской области, Харьковской области, указывает издание.

Военная администрация Полтавской области, в свою очередь, сообщила, что девять населенных пунктов Миргородского района остались без газоснабжения.
До этого министр энергетики страны Герман Галущенко отмечал, что на всей территории Украины ввели экстренные отключения света.

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФГерман Галущенко
 
 
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