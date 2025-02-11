В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея
В Новой Каховке под удар ВСУ попали картинная галерея и городской музей
© Фото : пресс-служба главы администрации городского округа города Новая КаховкаПоследствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области под удар украинских войск попало здание картинной галереи и городской музей, сообщил глава администрации города Виталий Гура.
"Киевский режим беспощадно наносит удары по Новой Каховке. В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая картинную галерею и музей города, а также парк Славы", - написал Гура в своем Telegram-канале.
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По его словам, ударами повреждены кровли зданий, выбиты окон и разрушены фасады.
"Заборы также не остались в целости, а множество деревьев в парке повалено. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Эти события подчеркивают наглость и жестокость агрессии, направленной против мирных жителей и культурных объектов", - подчеркнул глава города.
Накануне вечером он сообщал, что в результате обстрела в Новой Каховке поврежден газопровод на территории центрального городского рынка.
© Фото : пресс-служба главы администрации городского округа города Новая КаховкаПоследствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025