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В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея - РИА Новости, 11.02.2025
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09:11 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539694.html
В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея
В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея - РИА Новости, 11.02.2025
В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея
В Новой Каховке Херсонской области под удар украинских войск попало здание картинной галереи и городской музей, сообщил глава администрации города Виталий Гура. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:11:00+03:00
2025-02-11T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
виталий гур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области под удар украинских войск попало здание картинной галереи и городской музей, сообщил глава администрации города Виталий Гура. "Киевский режим беспощадно наносит удары по Новой Каховке. В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая картинную галерею и музей города, а также парк Славы", - написал Гура в своем Telegram-канале. По его словам, ударами повреждены кровли зданий, выбиты окон и разрушены фасады. "Заборы также не остались в целости, а множество деревьев в парке повалено. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Эти события подчеркивают наглость и жестокость агрессии, направленной против мирных жителей и культурных объектов", - подчеркнул глава города. Накануне вечером он сообщал, что в результате обстрела в Новой Каховке поврежден газопровод на территории центрального городского рынка.
https://ria.ru/20250210/vsu-1998388694.html
новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , виталий гур
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Виталий Гур
В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея

В Новой Каховке под удар ВСУ попали картинная галерея и городской музей

© Фото : пресс-служба главы администрации городского округа города Новая КаховкаПоследствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : пресс-служба главы администрации городского округа города Новая Каховка
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области под удар украинских войск попало здание картинной галереи и городской музей, сообщил глава администрации города Виталий Гура.
"Киевский режим беспощадно наносит удары по Новой Каховке. В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая картинную галерею и музей города, а также парк Славы", - написал Гура в своем Telegram-канале.
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По его словам, ударами повреждены кровли зданий, выбиты окон и разрушены фасады.
"Заборы также не остались в целости, а множество деревьев в парке повалено. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Эти события подчеркивают наглость и жестокость агрессии, направленной против мирных жителей и культурных объектов", - подчеркнул глава города.
Накануне вечером он сообщал, что в результате обстрела в Новой Каховке поврежден газопровод на территории центрального городского рынка.
© Фото : пресс-служба главы администрации городского округа города Новая КаховкаПоследствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : пресс-служба главы администрации городского округа города Новая Каховка
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьВиталий Гур
 
 
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