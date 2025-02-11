https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539694.html

В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея

В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея - РИА Новости, 11.02.2025

В Новой Каховке под удар ВСУ попала картинная галерея

В Новой Каховке Херсонской области под удар украинских войск попало здание картинной галереи и городской музей, сообщил глава администрации города Виталий Гура. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:11:00+03:00

2025-02-11T09:11:00+03:00

2025-02-11T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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новая каховка

херсонская область

виталий гур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. В Новой Каховке Херсонской области под удар украинских войск попало здание картинной галереи и городской музей, сообщил глава администрации города Виталий Гура. "Киевский режим беспощадно наносит удары по Новой Каховке. В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая картинную галерею и музей города, а также парк Славы", - написал Гура в своем Telegram-канале. По его словам, ударами повреждены кровли зданий, выбиты окон и разрушены фасады. "Заборы также не остались в целости, а множество деревьев в парке повалено. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Эти события подчеркивают наглость и жестокость агрессии, направленной против мирных жителей и культурных объектов", - подчеркнул глава города. Накануне вечером он сообщал, что в результате обстрела в Новой Каховке поврежден газопровод на территории центрального городского рынка.

https://ria.ru/20250210/vsu-1998388694.html

новая каховка

херсонская область

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в мире, новая каховка, херсонская область , виталий гур