В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте
Солдат ВСУ Алекс заявил о резком ухудшении ситуации на Кураховском направлении
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявил о резком ухудшении ситуации на Кураховском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua".
Он добавил, что российские военные "фактически заняли Андреевку".
Он добавил, что российские военные "фактически заняли Андреевку".
"Там даже было замечено передвижение техники и автотранспорта…" – сказал военный.
Другой украинский военнослужащий с позывным "Мучной" заявил, что если российская армия возьмет Андреевку, то это может привести к оперативному окружению Константинополя и Улаклы.
"Проблемы на данном участке только растут, пока мы можем южную часть держать и отбивать атаки, но это будет происходить недолго, потому что здесь просто не хватает на то ресурса", — добавил он".
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижение российских военных в Андреевке и в районе Дачного. Глава региона также сообщил, что российские бойцы расширяют зону контроля на Великоновоселковском направлении, продолжая продвижение.
Другой украинский военнослужащий с позывным "Мучной" заявил, что если российская армия возьмет Андреевку, то это может привести к оперативному окружению Константинополя и Улаклы.
"Проблемы на данном участке только растут, пока мы можем южную часть держать и отбивать атаки, но это будет происходить недолго, потому что здесь просто не хватает на то ресурса", — добавил он".
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижение российских военных в Андреевке и в районе Дачного. Глава региона также сообщил, что российские бойцы расширяют зону контроля на Великоновоселковском направлении, продолжая продвижение.