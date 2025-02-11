https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539053.html

В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте

В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.02.2025

В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте

Солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявил о резком ухудшении ситуации на Кураховском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua". Он добавил, что российские... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:10:00+03:00

2025-02-11T09:10:00+03:00

2025-02-11T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявил о резком ухудшении ситуации на Кураховском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua". Он добавил, что российские военные "фактически заняли Андреевку". "Там даже было замечено передвижение техники и автотранспорта…" – сказал военный. Другой украинский военнослужащий с позывным "Мучной" заявил, что если российская армия возьмет Андреевку, то это может привести к оперативному окружению Константинополя и Улаклы. "Проблемы на данном участке только растут, пока мы можем южную часть держать и отбивать атаки, но это будет происходить недолго, потому что здесь просто не хватает на то ресурса", — добавил он". В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижение российских военных в Андреевке и в районе Дачного. Глава региона также сообщил, что российские бойцы расширяют зону контроля на Великоновоселковском направлении, продолжая продвижение.

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998535211.html

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в мире, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика