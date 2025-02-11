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В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 11.02.2025 (обновлено: 10:03 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998539053.html
В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте
В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.02.2025
В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте
Солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявил о резком ухудшении ситуации на Кураховском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua". Он добавил, что российские... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:10:00+03:00
2025-02-11T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявил о резком ухудшении ситуации на Кураховском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua". Он добавил, что российские военные "фактически заняли Андреевку". "Там даже было замечено передвижение техники и автотранспорта…" – сказал военный. Другой украинский военнослужащий с позывным "Мучной" заявил, что если российская армия возьмет Андреевку, то это может привести к оперативному окружению Константинополя и Улаклы. "Проблемы на данном участке только растут, пока мы можем южную часть держать и отбивать атаки, но это будет происходить недолго, потому что здесь просто не хватает на то ресурса", — добавил он". В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижение российских военных в Андреевке и в районе Дачного. Глава региона также сообщил, что российские бойцы расширяют зону контроля на Великоновоселковском направлении, продолжая продвижение.
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998535211.html
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в мире, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В ВСУ сделали тревожное заявление о ситуации на фронте

Солдат ВСУ Алекс заявил о резком ухудшении ситуации на Кураховском направлении

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Солдат ВСУ с позывным "Алекс" заявил о резком ухудшении ситуации на Кураховском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua".

Он добавил, что российские военные "фактически заняли Андреевку".
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"Там даже было замечено передвижение техники и автотранспорта…" – сказал военный.

Другой украинский военнослужащий с позывным "Мучной" заявил, что если российская армия возьмет Андреевку, то это может привести к оперативному окружению Константинополя и Улаклы.

"Проблемы на данном участке только растут, пока мы можем южную часть держать и отбивать атаки, но это будет происходить недолго, потому что здесь просто не хватает на то ресурса", — добавил он".

В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявлял о продвижение российских военных в Андреевке и в районе Дачного. Глава региона также сообщил, что российские бойцы расширяют зону контроля на Великоновоселковском направлении, продолжая продвижение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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