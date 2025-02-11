https://ria.ru/20250211/ukraina-1998537892.html
В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа
В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа - РИА Новости, 11.02.2025
В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа
Девять населенных пунктов в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения после взрывов, сообщает во вторник областная военная администрация в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:00:00+03:00
2025-02-11T09:00:00+03:00
2025-02-11T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
харьковская область
герман галущенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154944/58/1549445857_0:147:2943:1802_1920x0_80_0_0_fa69a01f9d063405cfcdec7ce0ee2291.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Девять населенных пунктов в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения после взрывов, сообщает во вторник областная военная администрация в Telegram-канале. "Без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района", - говорится в сообщении администрации. Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в Харьковской области ряд населенных пунктов остался без электроснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
полтавская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154944/58/1549445857_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3382a15ddbfab6b44c08c854d12fac79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, харьковская область, герман галущенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Харьковская область, Герман Галущенко
В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа
В Полтавской области 9 населенных пунктов остались без газа после взрывов