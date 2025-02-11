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В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998537892.html
В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа
В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа - РИА Новости, 11.02.2025
В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа
Девять населенных пунктов в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения после взрывов, сообщает во вторник областная военная администрация в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:00:00+03:00
2025-02-11T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
харьковская область
герман галущенко
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Девять населенных пунктов в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения после взрывов, сообщает во вторник областная военная администрация в Telegram-канале. "Без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района", - говорится в сообщении администрации. Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в Харьковской области ряд населенных пунктов остался без электроснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
полтавская область
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в мире, украина, полтавская область, харьковская область, герман галущенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Харьковская область, Герман Галущенко
В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа

В Полтавской области 9 населенных пунктов остались без газа после взрывов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Девять населенных пунктов в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения после взрывов, сообщает во вторник областная военная администрация в Telegram-канале.
«
"Без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района", - говорится в сообщении администрации.
Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в Харьковской области ряд населенных пунктов остался без электроснабжения.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьХарьковская областьГерман Галущенко
 
 
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