https://ria.ru/20250211/ukraina-1998537892.html

В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа

В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа - РИА Новости, 11.02.2025

В Полтавской области несколько населенных пунктов остались без газа

Девять населенных пунктов в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения после взрывов, сообщает во вторник областная военная администрация в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:00:00+03:00

2025-02-11T09:00:00+03:00

2025-02-11T09:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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полтавская область

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герман галущенко

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Девять населенных пунктов в Полтавской области на Украине остались без газоснабжения после взрывов, сообщает во вторник областная военная администрация в Telegram-канале. "Без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района", - говорится в сообщении администрации. Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в Харьковской области ряд населенных пунктов остался без электроснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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полтавская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, полтавская область, харьковская область, герман галущенко