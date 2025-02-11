https://ria.ru/20250211/ukraina-1998535471.html

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 11.02.2025

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:39:00+03:00

2025-02-11T08:39:00+03:00

2025-02-11T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

герман галущенко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

харьков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998544537_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d474812a6f4a8452350c3e5369c712e7.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На всей территории Украины ввели экстренные отключения света, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко."С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — написал он в Facebook*.Введение экстренных отключений связано с возможной ракетной атакой, добавил Галущенко.Ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Полтаве, Харькове и городе Мерефа Харьковской области.В Полтавской области без газа остались девять населенных пунктов, уточнила военная администрация региона.Вечером в понедельник украинские издания писали о взрывах в Одессе, Новомосковске и Павлограде Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998210005.html

https://ria.ru/20250209/gaz-1998307443.html

https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

харьков

полтава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьков, полтава