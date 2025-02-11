https://ria.ru/20250211/ukraina-1998535471.html
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 11.02.2025
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:39:00+03:00
2025-02-11T08:39:00+03:00
2025-02-11T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На всей территории Украины ввели экстренные отключения света, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко."С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — написал он в Facebook*.Введение экстренных отключений связано с возможной ракетной атакой, добавил Галущенко.Ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Полтаве, Харькове и городе Мерефа Харьковской области.В Полтавской области без газа остались девять населенных пунктов, уточнила военная администрация региона.Вечером в понедельник украинские издания писали о взрывах в Одессе, Новомосковске и Павлограде Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998210005.html
https://ria.ru/20250209/gaz-1998307443.html
https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html
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в мире, россия, украина, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьков, полтава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Харьков, Полтава
На всей территории Украины ввели экстренные отключения света
На Украине в результате взрывов повреждены электросети и газовая инфраструктура
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. На всей территории Украины ввели экстренные отключения света, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
"С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — написал он в Facebook*.
Введение экстренных отключений связано с возможной ракетной атакой, добавил Галущенко.
Ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Полтаве
, Харькове и городе Мерефа Харьковской области.
В Полтавской области без газа остались девять населенных пунктов, уточнила военная администрация региона.
Вечером в понедельник украинские издания писали о взрывах в Одессе
, Новомосковске и Павлограде Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.