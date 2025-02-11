https://ria.ru/20250211/ukraina-1998535325.html
В Харьковской области обесточены несколько районов
В Харьковской области обесточены несколько районов - РИА Новости, 11.02.2025
В Харьковской области обесточены несколько районов
Ряд районов Харьковской области на Украине обесточен после взрывов, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:37:00+03:00
2025-02-11T08:37:00+03:00
2025-02-11T08:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Ряд районов Харьковской области на Украине обесточен после взрывов, сообщает издание "Страна.ua". Издание в своем Telegram-канале сообщило, что в области повреждены трансформаторы линий электропередачи, фиксируется отсутствие света в ряде районов региона. В городе Мерефа, по данным "Страна.ua", были слышны более десяти взрывов. Ранее во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на всей территории страны введены экстренные отключения света.
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в мире, украина, харьковская область, герман галущенко, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Герман Галущенко, Страна.ua
В Харьковской области обесточены несколько районов
В Харьковской области несколько районов обесточены после взрывов