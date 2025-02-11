https://ria.ru/20250211/ukraina-1998532316.html

Мирошник: украинская сторона ставит медэксперименты на мирных жителях

Мирошник: украинская сторона ставит медэксперименты на мирных жителях - РИА Новости, 11.02.2025

Мирошник: украинская сторона ставит медэксперименты на мирных жителях

Киев ставит медицинские эксперименты на раненых военнослужащих ВСУ и мирных жителях, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:07:00+03:00

2025-02-11T08:07:00+03:00

2025-02-11T11:14:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Киев ставит медицинские эксперименты на раненых военнослужащих ВСУ и мирных жителях, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."В прифронтовой зоне Украины можно делать все. Никто не проверяет лицензий, они могут вколоть любой препарат, они могут использовать любую вакцину, вирус, все что угодно и проверить, как это работает. Либо какие-то виды операций, которые можно делать на безропотном "мясе", то есть это какие-то раненые бойцы ВСУ, это могут быть местные жители, которые травмированы и попали на операционный стол", — сказал собеседник агентства.Такие экспериментаторы собирают данные по реакциям организмов испытуемых на те или иные препараты, отметил Мирошник.Собеседник агентства подчеркнул, что по мере продвижения армии у России появляется все больше свидетельств черной трансплантологии, которая процветает на территориях, подконтрольных Киеву.Так, в стране работают закрытые медицинские центры, их располагают в местных больницах и охраняют специальные военные подразделения."По данным местных жителей, никаких медицинских сестер, врачей туда не допускают. Блокируется какое-то крыло больницы, куда в определенный период времени заезжают специальные бригады, туда же на отдельных машинах доставляют раненых либо пострадавших. Там достаточно активно распоряжаются люди, которые говорят не на русском и не на украинском языке. Чаще всего свидетели говорят об англоязычных и франкоязычных представителях, которые выполняют менеджерские функции", — сообщил Мирошник.По его данным, такие центры занимаются трупной трансплантологией либо изъятием органов у раненых — свидетели неоднократно говорили, что видели специальные емкости и ящики, которые используют для транспортировки биоматериалов.Дипломат предположил, что за это ответственны международные синдикаты, которые не имеют четкой страновой прописки. В них входят преступники из разных государств для заработка и проведения экспериментов.Мирошник уточнил, что Запад завозит на Украину молодых хирургов, чтобы они набивали руку, оперируя солдат ВСУ. Очевидцы рассказывают о телах, иногда разобранных на части, об удушливом запахе гниения и большом количестве черных пакетов."Что уезжает в этих термобоксах, сказать сложно. В любом случае мы можем сказать, что есть признаки незаконной, преступной медицинской деятельности, которая не подконтрольна, непрозрачна, и в которой используется местное население либо пострадавшие военнослужащие с украинской стороны", — подчеркнул он.Дипломат добавил, что Украину используют как полигон для экспериментов, которые в цивилизованных государствах были бы невозможны.

https://ria.ru/20250211/vsu-1998528923.html

https://ria.ru/20250211/posobiya-1998527273.html

https://ria.ru/20250204/vsu-1997219203.html

https://ria.ru/20250203/vsu-1997194808.html

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россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины, в мире, киев