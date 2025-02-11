https://ria.ru/20250211/ukraina-1998494442.html

Американцы пытаются продать Украину подороже

Американцы пытаются продать Украину подороже - РИА Новости, 11.02.2025

Американцы пытаются продать Украину подороже

"Я сама дочь генерала, тут не все так однозначно" — заметка с таким посылом вышла в стенгазете Пентагона The Washington Post. Автор выяснил, что дочь Кита... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T08:01:00+03:00

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"Я сама дочь генерала, тут не все так однозначно" — заметка с таким посылом вышла в стенгазете Пентагона The Washington Post. Автор выяснил, что дочь Кита Келлога, спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию, организует поставки помощи на Украину, эвакуирует оттуда американских наемников и высказывается в духе "худой мир хуже доброй войны".На основании этих данных — а также оценочного высказывания "Келлог далеко не голубь (мира)" — автор приходит к выводу, что семейство Келлогов не заинтересовано в том, чтобы "обеспечить Путину хорошую сделку".Честно говоря, такая себе аналитика, особенно "Келлог — не голубь". На самом деле у России нет никаких иллюзий по поводу того, с кем сейчас ведутся переговоры.Красиво ли со стороны спецпосланника по Украине просить о мирных переговорах и одновременно наживаться на гибнущих украинцах? Понятно же, что "предоставление помощи" — это эвфемизм для дурно пахнущих сделок, в ходе которых обогащаются представители чуть ли не всех правящих американских семей. Нет, это некрасиво. В приличных странах так не делают.Но точно так же понятно, что "помощь Украине" пилят в Вашингтоне чуть больше, чем все, и сейчас мы наблюдаем тот интересный момент, когда финансовые потоки из карманов демократов начинают перетекать в карманы республиканцев.Говорить о морали с этими людьми просто смешно. Хотя дочь генерала сидит как раз на самой чувствительной для американцев теме этой войны. Это, как говорится, "наши мальчики": Меган Мобс (в девичестве Келлог) вывозит с поля боя раненых и мертвых американцев.На самом деле большая ложь этой войны заключается в том, что это прокси-конфликт, где незадачливые украинцы сражаются за Белый дом против русских, а ни один американский военный при этом не пострадал. На самом деле американские военные страдают там очень даже серьезно. Многие оттуда не вернулись: воевать против русской армии — это не в Афганистане на базе сидеть.Да, формально это наемники, а не действующие военные и Пентагон в любой момент может включить тему "мы вас туда не посылали", однако вряд ли это утешит скорбящие американские семьи.Для американского руководства это чрезвычайно болезненная история, потому что наемники из США были откровенно одурачены собственной пропагандой, которая из каждого утюга звала всех сражаться за свободу и независимость Украины. Поэтому о погибших предпочитают не вспоминать.Год назад бывший советник Минобороны Соединенных Штатов озвучил цифру. "По меньшей мере 400 американцев погибли за это время на Украине, — сказал Дуглас Макгрегор. — Считая и наемников, и военных".Думается, когда Трамп вслух жалеет о погибших молодых парнях на ЛБС, он тревожится отнюдь не о русских или украинцах. У него есть актуальная информация о том, сколько и как американцев гибнет на Украине, — эти данные ему обеспечивает, в частности, и дочь Кита Келлога.Байден успешно ушел, оставив Трампа один на один с горюющими родителями военных, а новому президенту теперь это все расхлебывать. За что на самом деле умерли все эти люди? Что они забыли на Украине? Почему их так жестоко обманывали свои же власти? Это во многом объясняет ту торопливость, с какой в Вашингтоне пытаются остановить конфликт, пока он не превратился для них во второй Вьетнам.Что касается Келлога, то, невзирая ни на какие семейные гешефты, ветеран Вьетнама будет озвучивать исключительно те решения, которые приняты Дональдом Трампом. Он не персона, которая влияет. Его взяли в команду исключительно на основе личной преданности — ничего другого у него за душой нет.Зададимся вопросом, а почему вообще возникла необходимость срочно утешать американцев рассказами о дочери Келлога? Не показатель ли это того, что переговоры идут именно так, как нужно российской стороне? Тогда все сходится: вплоть до победы Трампа The Washington Post излагала мнение лидеров американского ВПК, которые были шкурно заинтересованы в продолжении украинского конфликта.Сейчас владелец газеты переобулся в полете и поцеловал Трампу ручку. Ему нужно срочно сделать все, чтобы поражение превратить в победу и дать возможность хозяину Белого дома максимально сохранить лицо.Заодно надо продолжать дурить Киев: поглядите, какой крутой у нас переговорщик! Он отнюдь не голубь, как вы могли подумать?! Он не даст Путину хорошую сделку, ни в коем случае! "Украинцы могут считать дочь Келлога своим надежным союзником" — это щедрое обещание с учетом того, что дочь генерала на все происходящее на переговорах не влияет вообще никак.То, что американцы наперегонки отползают от конфликта на Украине (ими же созданного), прекрасно видит весь мир. Понятно, что в Киеве это будет воспринято как предательство.Но не стоит огорчаться: на самом деле ничего личного в этом нет. Это же просто сделка — "это экономика, дурачок", как говаривал один американский президент. Американцы отнюдь не предают Украину, просто пытаются продать ее подороже. Отсюда и вся эта суета в инфополе.Данной мышиной возне Москва противопоставляет абсолютно открытый подход: мы стремимся к прочному миру на основе равноправных, взаимоуважительных переговоров. Идея американской исключительности в такую концепцию не вписывается совсем. Поэтому ее стоит сдать в утиль вместе с двойными стандартами, фирменным лицемерием, ложью и неуклюжими побасенками. Тогда можно начинать разговаривать.

https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998423632.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998416050.html

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аналитика, сша, украина, спецоперация, в мире