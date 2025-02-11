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В Минэнерго рассказали о судьбе углеводородов в ближайшие 50 лет
В Минэнерго рассказали о судьбе углеводородов в ближайшие 50 лет - РИА Новости, 11.02.2025
В Минэнерго рассказали о судьбе углеводородов в ближайшие 50 лет
Углеводороды останутся основным источником энергии на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет, заявил первый замминистра энергетики Павел... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:38:00+03:00
2025-02-11T14:38:00+03:00
2025-02-11T14:39:00+03:00
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павел сорокин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Углеводороды останутся основным источником энергии на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на India Energy Week. На вопрос, какой вид энергии будет самым востребованным в течение следующих 50 лет, он ответил: "Углеводороды. Они будут в победителях еще более 50 лет". По словам Сорокина, спрос на традиционные источники энергии достигнет пика не раньше, чем перестанет расти численность населения в мире. Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, газа - 900 миллиардов кубометров.
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экономика, цены на нефть, россия, павел сорокин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Павел Сорокин
В Минэнерго рассказали о судьбе углеводородов в ближайшие 50 лет
Сорокин: углеводороды останутся основным источником энергии в течение 50 лет