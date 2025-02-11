https://ria.ru/20250211/uglevodorody-1998633492.html

В Минэнерго рассказали о судьбе углеводородов в ближайшие 50 лет

В Минэнерго рассказали о судьбе углеводородов в ближайшие 50 лет - РИА Новости, 11.02.2025

В Минэнерго рассказали о судьбе углеводородов в ближайшие 50 лет

Углеводороды останутся основным источником энергии на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет, заявил первый замминистра энергетики Павел... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:38:00+03:00

2025-02-11T14:38:00+03:00

2025-02-11T14:39:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

павел сорокин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Углеводороды останутся основным источником энергии на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на India Energy Week. На вопрос, какой вид энергии будет самым востребованным в течение следующих 50 лет, он ответил: "Углеводороды. Они будут в победителях еще более 50 лет". По словам Сорокина, спрос на традиционные источники энергии достигнет пика не раньше, чем перестанет расти численность населения в мире. Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, газа - 900 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20240815/rossiya-1966262156.html

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экономика, цены на нефть, россия, павел сорокин