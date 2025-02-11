https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html

Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран

Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран - РИА Новости, 11.02.2025

Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран

Участие в конкурсе "Интервидение" подтвердили более 20 стран, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:27:00+03:00

2025-02-11T16:27:00+03:00

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БИШКЕК, 11 фев — РИА Новости. Участие в конкурсе "Интервидение" подтвердили более 20 стран, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Конкурс "Интервидение" <...> будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит. <...> Но ясно, что если в конкурсе участвуют такие государства, как Китай, Бразилия, страны СНГ, такие как Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, то очевидно, что у этого конкурса большие шансы на удачу. Я не назвал кубинцев, я не назвал еще ряд стран Латинской Америки, ряд африканских стран, в том числе ряд стран Ближнего Востока, в том числе, скажем, Саудовская Аравия", — рассказал собеседник агентства.По его словам, это будет яркое культурное событие без одного отработанного стандарта, как на "Евровидении"."Это будет, наоборот, возможность увидеть многоцветие популярной музыки, связанной с традициями. И как мне представляется, команда, которая работает и со стороны фонда, который выступил с инициативой проведения этого конкурса, и команда Первого канала в содружестве, конечно, смогут создать уникальное явление, у которого, как мне представляется, большая перспектива", — добавил Швыдкой. В начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250205/lavrov-1997614637.html

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москва, россия, китай, михаил швыдкой, владимир путин, снг, в мире, культура, бразилия