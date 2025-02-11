https://ria.ru/20250211/twitch-1998523331.html
Twitch грозит штраф за повторный отказ локализовать данные россиян
Twitch грозит штраф за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 11.02.2025
Twitch грозит штраф за повторный отказ локализовать данные россиян
Дочерней компании Amazon стриминговому сервису Twitch, а также сервису видеосвязи Zoom, фотохостингу Pinterest, соцсети SnapChat и сервису бронирования... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:29:00+03:00
2025-02-11T04:29:00+03:00
2025-02-11T04:29:00+03:00
технологии
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
amazon
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дочерней компании Amazon стриминговому сервису Twitch, а также сервису видеосвязи Zoom, фотохостингу Pinterest, соцсети SnapChat и сервису бронирования Hotels.com грозит штраф до 18 миллионов рублей каждой за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении стримингового сервиса Twitch Interactive, который специализируется на тематике компьютерных игр и принадлежит компании Amazon. Материал зарегистрирован в мировом судебном участке Таганского района Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 18 миллионов рублей. Кроме того, эта же мировая судья рассмотрит аналогичные протоколы, составленные в отношении сервиса видеосвязи Zoom, владельца соцсети SnapChat, сервиса бронирования гостиниц Hotels.com и фотохостинга Pinterest.
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технологии, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), amazon
Технологии, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Amazon
Twitch грозит штраф за повторный отказ локализовать данные россиян
Twitch грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян