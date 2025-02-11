https://ria.ru/20250211/tusk-1998652351.html

На прокурора, начавшего расследование против Туска, завели дело

На прокурора, начавшего расследование против Туска, завели дело - РИА Новости, 11.02.2025

На прокурора, начавшего расследование против Туска, завели дело

Национальная прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении прокурора Михала Островского, который ранее возбудил уголовное дело о государственном... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:43:00+03:00

2025-02-11T15:43:00+03:00

2025-02-11T15:44:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Национальная прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении прокурора Михала Островского, который ранее возбудил уголовное дело о государственном перевороте в отношении премьер-министра республики Дональда Туска, сообщил журналистам пресс-секретарь Национального прокурора Пшемыслав Новак. Ранее председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьера Туска начато дело по обвинению в государственном перевороте – из-за нарушений при назначении национального прокурора. По его словам, расследование по делу начал заместитель генпрокурора Михал Островский. Вскоре после этого генеральный прокурор Адам Боднар отстранил Островского от исполнения служебных обязанностей на шесть месяцев. "В Национальную прокуратуру поступило заявление Адама Боднара (генерального прокурора – ред.) о подозрении в совершении преступления прокурором Михалом Островским. В этом заявлении Адам Боднар указывает на подозрение в совершении преступления превышения полномочий прокурором Михалом Островским. В обосновании генпрокурор указывает на обстоятельства, лежавшие в основании принятия решения об отстранении прокурора Островского от исполнения служебных обязанностей. Если коротко, то речь идет о принятии служебных решений прокурора во вред обязующему служебному прагматизму, в нарушение обязывающих правил", - сказал Новак. Он пояснил, что Островскому, в частности, инкриминируется "принятие заявления от своего друга Богдана Свенчковского и возбуждение дела без выполнения необходимых формальностей". По данным Новака, заявление генпрокурора Боднара передано в отдел внутренних дел Национальной прокуратуры "и сегодня прокурор этого отдела начал следствие по статье 231 – превышение полномочий и действия во вред общественного интереса". В начале текущего года в польской прокуратуре и вокруг нее возникло противостояние после того, как Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора Польши, несмотря на приказ генпрокурора о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. Был проведен конкурс на замещение должности, по результатам которого Туск назначил национальным прокурором Дариуша Корнелюка. Ранее комментируя ситуацию в национальной прокуратуре, президент Польши Анджей Дуда заявил, что, по его мнению, пост национального прокурора занимает Барский, поскольку он не был отправлен в отставку премьер-министром в соответствии с действующим законодательством. При этом Дуда уточнил, что для того, чтобы отправить в отставку национального прокурора, премьер должен заручиться согласием президента, чего сделано не было.

https://ria.ru/20250203/polsha-1997043113.html

https://ria.ru/20250203/tusk-1997051104.html

https://ria.ru/20250203/kandidat-1996970314.html

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в мире, польша, михаил островский, дональд туск