Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция может диверсифицировать рынки стали и алюминия из-за пошлин США - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/turtsiya-1998522539.html
СМИ: Турция может диверсифицировать рынки стали и алюминия из-за пошлин США
СМИ: Турция может диверсифицировать рынки стали и алюминия из-за пошлин США - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: Турция может диверсифицировать рынки стали и алюминия из-за пошлин США
Турция на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на поставку в Штаты стали и алюминия будет вынуждена диверсифицировать рынки, чтобы не понести... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:11:00+03:00
2025-02-11T04:11:00+03:00
экономика
сша
турция
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95482/11/954821167_0:147:1814:1167_1920x0_80_0_0_88074fe71237c293a15b707234c6444a.jpg
АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Турция на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на поставку в Штаты стали и алюминия будет вынуждена диверсифицировать рынки, чтобы не понести большие потери, сообщило издание Ekonomim со ссылкой на оценки представителей рынка. Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. "Трамп ввел дополнительные налоги на турецкую продукцию еще в 2018 году. В результате необходимых инициатив, предпринятых как министерством, так и ассоциациями экспортеров, удвоенные налоги были возвращены к прежним ставкам. Заявление США о том, что они снова введут дополнительные налоги на турецкую продукцию, а также на другие страны, окажет негативное влияние. В таких случаях мы должны обратиться к альтернативным рынкам, чтобы не потерять слишком много. Мы должны диверсифицировать наши экспортные рынки", - заявил изданию председатель совета директоров компании Işık Çelik Пахливан Байлан. В свою очередь, генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсел Яйан сказал газете, что экспорт Турции в США уже сократился до 287 тысяч тонн, так что сектор не сильно пострадает. "Это крайне низкая цифра по сравнению с 2,5 миллиона тонн, которые мы экспортировали в прошлом", - уточнил он. По данным издания, экспорт Турции в США начал стремительно снижаться после введения тарифов в 2018 году. В январе - ноябре 2024 года Турция экспортировала стальной продукции в Соединенные Штаты на 570 миллионов 241 тысячу долларов, общий экспорт стали в 2024 году составил всего 287 тысяч тонн. Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel заявила, что решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.
https://ria.ru/20250211/britaniya-1998519849.html
https://ria.ru/20250210/makron-1998326161.html
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95482/11/954821167_32:0:1783:1313_1920x0_80_0_0_d53db64c1783b22dfcd28ffd66a296c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, турция, дональд трамп, politico
Экономика, США, Турция, Дональд Трамп, Politico
СМИ: Турция может диверсифицировать рынки стали и алюминия из-за пошлин США

Ekonomim: Турция может диверсифицировать рынки стали и алюминия из-за пошлин США

© Fotolia / marqs Флаг Турции. Архивное фото
Флаг Турции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Fotolia / marqs
Флаг Турции. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Турция на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на поставку в Штаты стали и алюминия будет вынуждена диверсифицировать рынки, чтобы не понести большие потери, сообщило издание Ekonomim со ссылкой на оценки представителей рынка.
Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Британия не намерена вводить ответные пошлины против США, сообщает Times
03:06
"Трамп ввел дополнительные налоги на турецкую продукцию еще в 2018 году. В результате необходимых инициатив, предпринятых как министерством, так и ассоциациями экспортеров, удвоенные налоги были возвращены к прежним ставкам. Заявление США о том, что они снова введут дополнительные налоги на турецкую продукцию, а также на другие страны, окажет негативное влияние. В таких случаях мы должны обратиться к альтернативным рынкам, чтобы не потерять слишком много. Мы должны диверсифицировать наши экспортные рынки", - заявил изданию председатель совета директоров компании Işık Çelik Пахливан Байлан.
В свою очередь, генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсел Яйан сказал газете, что экспорт Турции в США уже сократился до 287 тысяч тонн, так что сектор не сильно пострадает.
"Это крайне низкая цифра по сравнению с 2,5 миллиона тонн, которые мы экспортировали в прошлом", - уточнил он.
По данным издания, экспорт Турции в США начал стремительно снижаться после введения тарифов в 2018 году. В январе - ноябре 2024 года Турция экспортировала стальной продукции в Соединенные Штаты на 570 миллионов 241 тысячу долларов, общий экспорт стали в 2024 году составил всего 287 тысяч тонн.
Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel заявила, что решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Макрон призвал Трампа не вредить экономике ЕС, вводя пошлины
Вчера, 03:09
 
ЭкономикаСШАТурцияДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала