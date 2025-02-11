https://ria.ru/20250211/turtsiya-1998522539.html

СМИ: Турция может диверсифицировать рынки стали и алюминия из-за пошлин США

СМИ: Турция может диверсифицировать рынки стали и алюминия из-за пошлин США - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: Турция может диверсифицировать рынки стали и алюминия из-за пошлин США

Турция на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на поставку в Штаты стали и алюминия будет вынуждена диверсифицировать рынки, чтобы не понести... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:11:00+03:00

2025-02-11T04:11:00+03:00

2025-02-11T04:11:00+03:00

экономика

сша

турция

дональд трамп

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95482/11/954821167_0:147:1814:1167_1920x0_80_0_0_88074fe71237c293a15b707234c6444a.jpg

АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Турция на фоне введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на поставку в Штаты стали и алюминия будет вынуждена диверсифицировать рынки, чтобы не понести большие потери, сообщило издание Ekonomim со ссылкой на оценки представителей рынка. Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия. "Трамп ввел дополнительные налоги на турецкую продукцию еще в 2018 году. В результате необходимых инициатив, предпринятых как министерством, так и ассоциациями экспортеров, удвоенные налоги были возвращены к прежним ставкам. Заявление США о том, что они снова введут дополнительные налоги на турецкую продукцию, а также на другие страны, окажет негативное влияние. В таких случаях мы должны обратиться к альтернативным рынкам, чтобы не потерять слишком много. Мы должны диверсифицировать наши экспортные рынки", - заявил изданию председатель совета директоров компании Işık Çelik Пахливан Байлан. В свою очередь, генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсел Яйан сказал газете, что экспорт Турции в США уже сократился до 287 тысяч тонн, так что сектор не сильно пострадает. "Это крайне низкая цифра по сравнению с 2,5 миллиона тонн, которые мы экспортировали в прошлом", - уточнил он. По данным издания, экспорт Турции в США начал стремительно снижаться после введения тарифов в 2018 году. В январе - ноябре 2024 года Турция экспортировала стальной продукции в Соединенные Штаты на 570 миллионов 241 тысячу долларов, общий экспорт стали в 2024 году составил всего 287 тысяч тонн. Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel заявила, что решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.

https://ria.ru/20250211/britaniya-1998519849.html

https://ria.ru/20250210/makron-1998326161.html

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, турция, дональд трамп, politico