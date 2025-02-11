https://ria.ru/20250211/tsentr-1998585288.html

ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 11.02.2025

ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" за сутки потеряли до 505 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:12:00+03:00

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2025-02-11T12:16:00+03:00

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" за сутки потеряли до 505 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)