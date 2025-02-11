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ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 11.02.2025
ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" за сутки потеряли до 505 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:12:00+03:00
2025-02-11T12:12:00+03:00
2025-02-11T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" за сутки потеряли до 505 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров и Удачное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 505 военных и танк в зоне действий группировки "Центр"