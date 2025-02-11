https://ria.ru/20250211/tsb-1998530858.html

ЦБ рассказал, когда банки начнут уведомлять об открытии карт подросткам

ЦБ рассказал, когда банки начнут уведомлять об открытии карт подросткам - РИА Новости, 11.02.2025

ЦБ рассказал, когда банки начнут уведомлять об открытии карт подросткам

Банк России рассчитывает, что требование к банкам уведомлять родителей об открытии карты подростку и обо всех его операциях заработает осенью, рассказал... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:19:00+03:00

2025-02-11T07:19:00+03:00

2025-02-11T07:20:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Банк России рассчитывает, что требование к банкам уведомлять родителей об открытии карты подростку и обо всех его операциях заработает осенью, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. "Есть такая законодательная инициатива. Но мы не стали дожидаться принятия закона. И уже внесли этот пункт в наши требования для банков. Теперь они должны будут уведомлять родителей об открытии карты или онлайн-банка подростку, а также обо всех его операциях: покупках и переводах. Документ согласован с профильными ведомствами, рассчитываем, что новое требование заработает осенью", - сказал Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20250211/tsb-1998530416.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)