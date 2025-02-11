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ЦБ рассказал, когда банки начнут уведомлять об открытии карт подросткам
ЦБ рассказал, когда банки начнут уведомлять об открытии карт подросткам - РИА Новости, 11.02.2025
ЦБ рассказал, когда банки начнут уведомлять об открытии карт подросткам
Банк России рассчитывает, что требование к банкам уведомлять родителей об открытии карты подростку и обо всех его операциях заработает осенью, рассказал... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:19:00+03:00
2025-02-11T07:19:00+03:00
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экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Банк России рассчитывает, что требование к банкам уведомлять родителей об открытии карты подростку и обо всех его операциях заработает осенью, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. "Есть такая законодательная инициатива. Но мы не стали дожидаться принятия закона. И уже внесли этот пункт в наши требования для банков. Теперь они должны будут уведомлять родителей об открытии карты или онлайн-банка подростку, а также обо всех его операциях: покупках и переводах. Документ согласован с профильными ведомствами, рассчитываем, что новое требование заработает осенью", - сказал Зубарев в интервью газете "Комсомольская правда".
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал, когда банки начнут уведомлять об открытии карт подросткам
ЦБ: осенью банки начнут уведомлять родителей об открытии карт подросткам